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Karadeniz'de Rus bandıralı kuru yük gemisi battı

Karadeniz'de Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında Rus bandıralı "Arvin" isimli bir kuru yük gemisinin battığını bildirdi.

Vali Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de hava şartlarının çok kötü olduğunu vurguladı.

"İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı." diyen Güner, Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 kişilik mürettebatı kurtarma faaliyetine başlayacağız. Sivil gemilerden de yardım istedik. Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor ama çıkartacağız, büyük bir gemi de olsa özel bir gemi de olsa götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı 
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin battığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hızla bölgeye ulaşan ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen filikalarda mahsur kalan 15 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma yürütüyor. 

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Harekat Merkezi'nden yapılan açıklamada, batan geminin "ARVİN" isimli Rus bandıralı yük gemisi olduğu belirtilerek, "Gemi personelinin filikalarla denizde oldukları öğrenilmiş olup ekipler, olay yerine intikal ettiğinde ayrıntılı bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.

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