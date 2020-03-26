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Karadeniz'de Rus savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz’de düştüğünü bildirdi.
Karadeniz'de Rus savaş uçağı düştü

GİRİŞ 26.03.2020 02:25 GÜNCELLEME 26.03.2020 02:32

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım’ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi.

UÇAĞIN DENİZE DÜŞTÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Güney Askeri Bölgesi'nden Mi-8 model helikopter ve An-26 model uçağın yanı sıra gemilerin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderildiği aktarılan açıklamada, "İlk bilgilere göre, uçak denize düştü. Pilotu arama çalışması kötü hava koşulları nedeniyle zorlaştı.” bilgisi verildi.

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