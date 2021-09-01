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Karadeniz'de sezonun ilk avında 'istavrit' bereketi

15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle Ordu'da balıkçı tekneleri, Karadeniz'e açıldı. Sezonun ilk avına çıkan balıkçılar, 4 ton istavrit ile geri döndü.
Karadeniz'de sezonun ilk avında 'istavrit' bereketi

15 Nisan'da başlayan av yasağı, gece yarısı itibarıyla sona erdi. Karadeniz'deki balıkçı tekneleri, 'Vira bismillah' denilerek denize açıldı. Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nda da balıkçılar, düzenlenen törenle denize uğurlandı. Bu sırada duygusal anlar da yaşandı.

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'BALIKÇI EŞİ OLMAK ÇOK ZOR'

Eşini uğurlamaya gelen Cemile Bahtiyar "Heyecanlıyız. Hem sevinçliyiz hem de buruk bir gün yaşıyoruz. Ancak ne mutlu bize sağlıkla yolcu edebiliyoruz. Güzel bir sezon olmasını diliyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. İnşallah, herkes bereketli bir sezon geçirir. Balıkçı eşi olmak zor. Güçlü olmak zorundasın. Ordu, fazla göç veren bir il. Perşembe de balıkçılığın yoğun olarak yapıldığı bir ilçe. Balıkçılar denizlerin reisi, hanımlar da evlerinin reisi. İçişleri genel de hanımlardan sorumlu ama balıkçı eşi olursanız dışişleri de sizden sorumlu oluyor" diye konuştu.
Serkan Karadeniz'e ait gırgır teknesi, av sezonunun ilk dakikalarında ağlarını denize bıraktı. Balık bulucu radardan istavrit sürüsü tespit eden Karadeniz, 'mola' anonsu yaptıktan sonra balıkların ağlara takılmasını bekledi. Yaklaşık yarım saat denize bırakılan ağı, tekne tayfası heyecanla güverteye çekti, haznede istavritler görününce büyük sevinç yaşandı. 4 ton istavrit, vakumlama sistemiyle güverteye alındı. Daha sonra Kışlaönü Balıkçı Barınağı'na yanaşan teknedeki balıklar kasalara konularak farklı illerde balık hallerine sevk edildi.

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'SEZONDAN UMUTLUYUZ'

250 kasa istavrit ile karaya döndüklerini belirten Serkan Karadeniz, şunları söyledi:

"Hazırlıklarımızı yaptık ve bugün denize çıktık. Bereketli bir akşamdı. Sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor. Hamsi, istavrit numuneleri iyi gözüküyor. Palamut az gibi görünüyor ama benim tahminime göre, palamut da olacak. Balık çeşitleri bu sene bol olacak. İnşallah bereketli olur. Kazasız, belasız bir sezon bitiririz. Şu anda bir ağ attık, 250 kasa balık aldık."

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‘HALKIMIZA UCUZ BALIK YEDİRECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUM’

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, av yasağı boyunca bakım çalışması yaptıklarını belirterek, 5 ay sonra denize yeniden avlanmaya çıktıklarını söyledi. Bu sezon vatandaşların ucuz balık tüketeceğini söyleyen Karadeniz, "5 aylık süreçte ağlarımızın, teknelerimizin, radarlarımızın bakımlarını yaptık. Tayfa değiştirdik. İnşallah bizim için hayırlı bir sezon olacağını düşünüyorum. Palamut sezonuna çıkacağız. Palamut geçen yıla nazaran biraz daha kısır görünüyor. 5 Haziran’a kadar çok tereddütlüydük. Batı Karadeniz'de Haziran ayında palamut çıktı. Bu bizi sevindirdi. Çingene palamudu dediğimiz balık bu bölgelere doğru akın etti. Numuneler şu anda iyi gözüküyor. İnşallah bundan sonrası için de iyi olacağını düşünüyoruz. Sezondan çok umutsuzduk. Son günlerde biraz daha ümitlendik. Bu sene de iyi olacağını, buradan halkımıza ucuz balık yedireceğimize söz veriyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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