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Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı. Tokat'ta rüzgar çatıları uçurdu.
Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

İlçede etkili olan rüzgar çatıları uçururken, bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Karayaka beldesinde yoldan geçen aracın üzerine çatının düştüğü anlar bir işletmeye ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, yol kenarındaki binadan rüzgarın şiddetiyle kopan çatının aracın üzerine düştüğü anlar ile benzin istasyonundaki bir vatandaşın, başka çatıdan kopan parçanın kendisine çarpmasından saniyelerle kurtulması yer alıyor.

Dalgalar Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı
Batı Karadeniz'de olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Rüzgarın, kentte gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan vatandaşların uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinde dalgalar nedeniyle sakin bir gün yaşandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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