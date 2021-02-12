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Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda sondaj derinliği 3 bin metreyi aştı

Türkiye'nin derin denizlerdeki ikinci tespit kuyusu Türkali-2'de Fatih sondaj gemisinin çalışmalarında 3 bin 50 metre derinliğe ulaşıldı.
Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda sondaj derinliği 3 bin metreyi aştı

Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de 3 bin 50 metre sondaj derinliğine ulaştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusundaki çalışmalarını tamamlamasının ardından Türkali-2'de sondaj çalışmalarına başladı.

Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de 3 bin 50 metre sondaj derinliğine ulaştı.

Türkiye'nin 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği Sakarya Gaz Sahası'nda 2 yıl içinde 10 Türkali kuyusu açılacak ve tespit çalışmaları yapılacak. Her bir kuyu yaklaşık 2 kilometre çapında olacak şekilde kazılacak.

Fatih'in açtığı tespit kuyularında tamamlama ve test işlemlerini ise Kanuni sondaj gemisi yapacak. Kanuni, gelecek ay sonunda Karadeniz'deki görevine başlayacak.

Projenin ilerlemesiyle tespit kuyuları üretim kuyusuna dönüşecek ve 2023'te doğal gaz üretimi başlayacak. Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz, denizin 2 bin 100 metre tabanından kıyıya kadar inşa edilecek 150 kilometrelik boru hattıyla 2023'ün ilk çeyreğinde Filyos'ta ulusal şebekeye verilecek.

Sakarya Gaz Sahası'nda 2028'de ulaşılacak plato dönemine kadar ise toplamda 40 kuyuda sondaj gerçekleştirilecek.

Karadeniz'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapmak isteyen şirketler için önemli kriterlerden biri Türkiye'de yerli sanayiye ve istihdama sunacakları katkı olacak.

TPAO envanterine 2017'de katılan Fatih sondaj gemisi, 229 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğinde bulunuyor.

Envantere 2020'de katılan Kanuni ise 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Her iki gemi de 6. nesil derin deniz sondaj gemileri olarak 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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