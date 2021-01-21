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Karadeniz'deki hamsi 20 TL'den alıcı buluyor

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki hamsi bolluğu, tezgahlara yansıdı.
Karadeniz'deki hamsi 20 TL'den alıcı buluyor

Edirne balık pazarında tezgahları hamsi süsledi.

Daha önce kilogramı 40 liraya satılan hamsinin fiyatı 20 liraya kadar düştü.

Balıkçı Ferudun Bistiren, AA muhabirine, suların soğumasıyla bollaşan hamsinin İğneada'da avlandığını belirterek, "Hamsi fiyatının daha da düşmesini bekliyoruz. Balıklar Bulgaristan tarafındaki akımla geldi. Fiyatı neredeyse yarı yarıya düştü." dedi.

Balıkçı Hamza Köksoy da vatandaşların bu yıl hamsiye hasret kaldığını dile getirdi.

Hamsi bolluğunun bir ay sürmesini beklediklerini anlatan Köksoy, "Hamsinin fiyatı güzel. Diğer balıkların fiyatları çok değişmedi. Çinekop 60, çipura 50 ve levrek 25 liradan satılıyor. Hamsi sofraların 'kuru fasulyesi' olduğu için vazgeçilmiyor." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Sönmez Çete ise fiyatı düştüğü için hamsiyi tercih ettiklerini ifade etti.

Alaattin Boyalık de hamsi yemeği özlediklerini anlatarak, balık bolluğunun sürmesi temennisinde bulundu.

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