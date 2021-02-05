Karadeniz'i Güneydoğu'ya bağlayan kara yolunun çığ tünelleri sürücülere 'can simidi' oluyor

Kışın yoğun kar yağışının etkili olduğu yerleşim yerlerinden olan, çığ ve kaya düşmelerinin sıklıkla yaşandığı Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür Vadisi mevkisinde 7'si kaya, 14'ü çığ düşmelerine karşı yapılan 21 tünel bulunuyor.

Karadeniz'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli arterlerden Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür Vadisi mevkisinde yer alan çığ tünelleri, çetin geçen kış aylarında vatandaşlara güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartlarının ağır geçtiği yerleşim yerlerinden Tunceli'de, kar yağışı ve soğuk hava aralıklarla etkili oluyor. Sarp dağlar arasından geçen Tunceli-Erzincan kara yolunun bulunduğu Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde de olumsuz hava, yaşam şartlarını zorluyor. Kar kalınlığının özellikle yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi aştığı vadide, sıklıkla yaşanan çığ ve kaya düşmelerini engellemek için yapılan 7 kaya ve 14 çığ tüneli ise şehirlerarası ulaşımın aksamaması için büyük önem taşıyor.

Kentte 1960 yılında yapımına başlanan ve her geçen gün sayısı arttırılan tüneller, özellikle yoğun kar yağışı sonrası yaşanan çığ düşmelerine karşı sürücülere adeta "can simidi" oluyor. Tüneller sayesinde daha güvenli ulaşım sağlayan sürücüler, bu kara yolunu kullanarak Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerindeki iller arasında hem zamandan hem de yakıttan tasarruf ederek seyahat gerçekleştiriyor.

Pülümür Kaymakamı Emrah Uzun, AA muhabirine, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Pülümür'ün kara yolu açısından önemli bir ana arter olduğuna işaret eden Uzun, "Pülümür ilçesi, Tunceli-Erzincan kara yolu üzerinde yer alan bir bölge ve bu karayolumuz Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli ulaşım akslarından biridir. Bu yolu kullanan sürücüler zamandan ve yakıttan önemli ölçüde tasarruf sağlamaktadırlar." dedi.

Tüneller çığ riskini bertaraf ediyor

Uzun, bölgede kış mevsiminin çetin geçtiğini belirterek "Kara yolu üzerinde çığ tehlikesine karşı 21 çığ tüneli yapılmıştır. Çığ tünellerinin olduğu bu yol Pülümür Vadisi'nin içerisinden geçen bir yol ve Tunceli'ye ulaşım sağlayan bir kara yolumuz. Bu çığ tünelleri sayesinde sürücülerimiz olumsuz kış koşullarından ve çığ tehlikesinden etkilenmeden güvenli şekilde ulaşımlarını sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförü Celal Yılmaz ise Pülümür Vadisi'nden geçen Tunceli-Erzincan kara yolunu sıklıkla kullandığını dile getirdi.

Vadideki dağların çok dik olduğu için çığ olaylarının sıkça yaşandığını anlatan Yılmaz, "Burada yapılan tüneller çığın en azından yolu kapatmasını engelliyor. Tünellerin özellikle biz şoförlere çok büyük faydası var. Bunlar sayesinde yolumuz kapanmıyor ve güvenli şekilde seyahat ediyoruz." diye konuştu.