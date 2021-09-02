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Karadeniz'in bazı illerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Karadeniz bölgesinin bazı illerinde yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Karadeniz'in bazı illerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın ve Rize çevreleri ile Kastamonu ve Artvin'in kıyı, Sinop'un batı, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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