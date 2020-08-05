Karadeniz'in en çok ihracat gerçekleştiren ili Trabzon

Trabzon, yılın 7 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatta yüzde 25'lik dilimle Karadeniz illeri içinde ilk sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, bölgeden ocak-temmuz döneminde 2 milyar 518 milyon 468 bin 350 dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bu dönemdeki ihracatın 633 milyon 245 bin 133 dolarlık bölümü Trabzon'dan yapıldı.

Bölge ihracatının yüzde 25'inin karşılandığı Trabzon, 18 il içerisinde lider konumda bulunuyor. Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta bir önceki yılın 7 aylık dönemine göre yüzde 7 artış yaşandı.

İkinci sırada 386 milyon 579 bin 2 dolarla Samsun, üçüncü sırada ise 279 milyon 626 bin 133 dolarla Zonguldak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, geçmiş yıllarda da olduğu gibi Karadeniz Bölgesinin en fazla ihracat gerçekleştiren ilinin Trabzon olduğunu belirtti.

Trabzon'un, bölge içinde ihracat sıralamasındaki birincilik unvanını koruyarak dörtte birini tek başına gerçekleştirme başarısı gösterdiğini vurgulayan Kalyoncu, 2020 yılı 7 aylık döneminde Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'in yer aldığı TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatının ise yüzde 61'inin tek başına Trabzon'dan gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Kalyoncu, güçlü kurumsal yapı ve köklü ihracat kültürüne sahip Trabzon'dan aktif olarak 234 firmanın ihracat yaptığını, ihracatçı firma sayısının her geçen ay arttığını aktardı.

Trabzon'dan ihracat yapılan ülke sayısının da her geçen yıl arttığını belirten Kalyoncu, bu yılın 7 aylık döneminde Trabzon'dan 115 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, ihracat yapılan ülke sayısı itibarıyla da bölge içinde kentin birinci sırada yer aldığını vurguladı.

Kalyoncu, kentte var olan ihracat kültürü, tecrübesi ve ihracatçılarla sürdürülen uyumlu çalışmalar sonucunda yaklaşık 20 yıl içinde Trabzon'un ihracatının 6 kat artış göstererek 1 milyar doların üzerine ulaştığını kaydetti.

Özellikle Kovid-19 pandemisi döneminde, bölgenin cazibe merkezi olan Trabzon ve Karadeniz Bölgesinin, yakın komşu ülkelerin tedarik merkezi işlevini gördüğünü vurgulayan Kalyoncu, "Komşu ülkelerin daha önce Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve Avrupa ülkelerinden tedarik ettikleri birçok ürünü Karadeniz Bölgesinden tedarik etmeye başlaması, bölgenin ihracat açısından cazibesini ön plana çıkardı. Bu durumun devamlılığı açısından da çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.