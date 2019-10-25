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Karagöl sonbaharda cezbediyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl, doğası ve sonbahardaki renk cümbüşüyle görenlere doyumsuz bir görsel şölen sunuyor.
Karagöl sonbaharda cezbediyor

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl, doğası ve sonbaharda büründüğü renk çeşitliliğiyle görenleri etkiliyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinin arasında yer alan, bin 630 rakımlı Kavak ve Yıldırım Dağlarının eteğindeki krater gölü Karagöl, sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.

Ankara'ya 70, ilçe merkezine ise 28 kilometre mesafede bulunan Karagöl, her mevsim piknik, fotoğrafçılık ve dağ yürüyüşü gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Karagöl, ziyaretçilerine seyrine doyulmayan manzaralar sunuyor. 

Güzel havayı fırsat bilen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları Karagöl'e ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle Karagöl'de oluşan "doğal stüdyo" ortamında bol bol fotoğraf çekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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