Karahantepe'deki buluntular, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne ilgiyi artırdı

Şanlıurfa'da neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe Ören Yeri'nde gün yüzüne çıkarılan 11 bin yıllık 28 eser, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenesini sunuldu.
13 Ekim 2021 Çarşamba 12:51
Şanlıurfa'da neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe Ören Yeri'nde gün yüzüne çıkarılan 11 bin yıllık 28 eser, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenesini sunuldu.
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