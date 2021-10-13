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Karahantepe'deki buluntular, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne ilgiyi artırdı

Karahantepe'deki buluntular, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne ilgiyi artırdı
Şanlıurfa'da neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe Ören Yeri'nde gün yüzüne çıkarılan 11 bin yıllık 28 eser, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenesini sunuldu.

Şanlıurfa'da neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe Ören Yeri'nde gün yüzüne çıkarılan 11 bin yıllık 28 eser, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenesini sunuldu.

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