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Karaköy mesire alanı hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Çubuk-1 Barajı’nın yanında yer alan Karaköy Mesire Alanı’nı da Başkent’e kazandırdı. 
Karaköy mesire alanı hizmete açıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yeşil alan projelerine bir yenisi daha eklenirken, Çubuk-1 Barajı’nın yanındaki Karaköy Mesire Alanı yeni görünümü ve çevre düzenlemeleriyle hizmete açıldığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mızı yeşilin de başkenti yapacağız demiştik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çubuk-1 Barajı’nın yanında bulunan 240 bin metrekarelik bölgeyi hemşehrilerimiz için yeni bir yaşam alanı haline getirdik. Karaköy Mesire Alanı sizleri bekliyor” dedi.

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ULAŞIMI KOLAY YEŞİL ALANLARIN SAYISI ARTIYOR

Cumhuriyetle neredeyse aynı yaşta olan asırlık çam ağaçlarıyla çevrili olan Karaköy Mesire Alanı, 240 bin metrekarelik alanda yer alıyor.
Yapılan peyzaj çalışmalarıyla Başkentlilerin beğenisine sunulan Karaköy Mesire Alanı; stabilize yürüyüş yolları, 65 adet piknik masası, 75 adet barbekü, 10 adet kamelya, çocuk oyun alanları, mescid, çeşme ve 350 araç kapasiteli otopark ile hizmet vermeye başladı.
Altındağ ilçesinin Solfasol Mahallesi’ne bağlı olan mesire alanının önünden geçen 447 numaralı EGO hattı vatandaşların ulaşımını kolaylaştırırken, özel araçlarıyla alana gelmek isteyen vatandaşlar ise Pursaklar-Havaalanı tabela istikametinde, Karacaören girişinden başlayan yönlendirme tabelalarını takip ederek Karaköy Mesire Alanı’na ulaşabiliyor.

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ŞEHRİN MERKEZİNDE DOĞAYLA İÇ İÇE

Ankara Valiliği’nin kararı doğrultusunda mangal yasağının 1 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatan ve yeni yeşil alan hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, şöyle konuştu:
“Vatandaşlarımıza yeni yeşil alanlar sunma gayretimiz devam ediyor. Pandemi sürecinde insanlarımız evlerinde çok sıkıldılar. Biz de bu anlamda şehrin merkezinde sayılabilecek bu alanın neredeyse doğasına hiç dokunmadan 240 bin metrekarelik bir mesire alanı hazırladık. Bu birinci etabımız. Hafta sonları çok uzak yerlere gitmeden vatandaşlarımızın yeşille, doğayla buluşacağı alanları hizmete açmaya devam edeceğiz.”
Başkentliler aileleri ve yakınlarıyla birlikte ziyaret ederek bol oksijen alabilecekleri, piknik ve spor yapabilecekleri yeni bir yeşil alana daha kavuşmuş oldu.

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