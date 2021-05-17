Karaman Belediyesi biçtiği çimleri satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Karaman Belediyesi, bağlı yeşil alanlarda bulunan ve belirli periyotlarla biçtiği çimleri açık artırma ile satışa çıkardı.
İhale ile saçılacak olan çimlerin muhammen bedeli 25 bin 200 TL, geçici teminatı ise 756 TL olarak ilan edildi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.05.2021
Son Başvuru ve Teklif Tarihi: İhaleye katılacakların ihale günü saat 14.00 ’e kadar teminatlarını yatırmış olmaları gerekiyor.
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