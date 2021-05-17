Karaman Belediyesi biçtiği çimleri satışa çıkardı

Karaman Belediyesi, bağlı yeşil alanlarda bulunan ve belirli periyotlarla biçtiği çimleri açık artırma ile satışa çıkardı. Çimlerin muhammen bedeli 25 bin 200 TL, geçici teminatı ise 756 TL olarak ilan edildi.