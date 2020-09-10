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Karaman Valisi: Karantinayı ihlal edenlere 2 yıla kadar hapis cezası istenecek

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bugün kurulan semt pazarı girişinde 'HES' kodu kontrolu uygulamalarını denetledi. Işık, karantina ve izolasyon ihlal edenlerin 2 yıla kadar hapis cezası alacağını belirtti.
Karaman Valisi: Karantinayı ihlal edenlere 2 yıla kadar hapis cezası istenecek

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, koronavirüsle mücadele kapsamında semt pazarındaki çalışmaları ve vatandaşların kurallara uyup, uymadığın denetledi. Pazar girişindeki kontrol noktasında HES kodu uygulaması yapan Vali Işık, HES kodu olan kişilerin kare kodlarını okutarak riskli olup olmadıklarını belirledi. HES kodu olmayanlara HES kodunun nasıl alınacağını anlatan Vali Işık, broşür dağıtarak 21 Eylül'e kadar herkesin mecburi HES kodu alması gerektiğini söyledi.

UYMAYANLAR CEZA ALACAK 

Karaman vaka sayısının arttığını ifade eden Vali Işık, uymanlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını kaydetti. Işık, şunları söyledi:

''Koranavirüs tüm ülke genelinde bir yayılım içerisinde. Karaman'da da bu yayılım biraz yüksek gözüküyor. Bizler daha önceden HES kodunu ilimizde uygulanmasıyla ilgili bir takım kararlar almıştık. Son alınan kararla bu ayın 21'ine kadar halkımızın HES uygulamasını akıllı telefonlarına indirmesi, akıllı telefonu olmayanların ise mesaj yolu ile HES kodu almalarını söyledik. 21 Eylül itibariyle gerek pazar yerlerinde, gerekse kamusal alanların girişinde bu kontrolleri sıkça yapacağız. Salgın denetim ekiplerimiz yollarda vatandaşlarımızı durdurarak HES kodu uygulaması yapacak. Eğer o HES kodu sorgulaması sonucunda karantinada kalması gereken kişi var ise bunların yurtlarda izolasyonuna gideceğiz. Bu şekilde dolaşmaya devam edenler hakkında da Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi gereğince hakkında 2 yıla kadar cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Amacımız koronavirüsle mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak.''

Kaynak: Haber Kaynağı
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