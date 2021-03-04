  • BIST 1.538
  • Altın 409,616
  • Dolar 7,4125
  • Euro 8,9286
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Karaman Valisi'nden uyarı: Kurallara uymazsak, mekanlar yeniden kapanır

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, turuncu kategoride oldukları için yüzde 50 kapasiteyle açılan restoran ve kafe gibi iş yerlerini uyarıp "Kurallara uymazsak vaka sayımız artar ve bu mekanlar yeniden kapanır" dedi.
Karaman Valisi'nden uyarı: Kurallara uymazsak, mekanlar yeniden kapanır

Karaman'da 1000 kişilik personelle 'Dinamik Denetim Süreci başlatıldı. Denetimlere Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da katıldı. Vali Işık beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte hizmete açılan lokanta ve kafelerin yanı sıra semt pazarını da denetledi. Vali Işık, kendisine 'Ne zaman sarıya döneceğiz?' diye soran kadınlara ise ''Bu halimizle devam etsek ona da razı olacağız. İnşallah tekrar kırmızıya dönmeyiz" dedi.

Denetim sırasında özellikle lokanta ve kafe gibi iş yerlerini kontrol eden Vali Işık, iş yeri sahiplerini uyarıp, ''Kurallara uymazsak vaka sayımız artar ve bu mekanlar yeniden kapanır" diye konuştu.  

Vali Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada ise, "Türkiye genelinde turuncu, sarı ve mavilerde özellikle kafeterya, lokanta gibi işletmeler açıldı. Bu açılan yerlerin genelgedeki şartları çalışıp çalışmadığını denetlemek amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından il genelinde bir denetim başlatıldı. Bu kapsamda da ilimiz genelinde bin personelle tüm ilimizdeki işletmeleri denetlemek üzere hareket ettik. Ben de daire müdürleri arkadaşlarımla hep birlikte bu işletmeleri geziyoruz. Gördüğümüz eksiklikleri kendilerine belirtiyoruz. İnşallah daha iyiye gitmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz mavidir" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: Risk haritası 15 günde bir yayınlanacak03 Mart 2021 Çarşamba 23:29
  • Prof. Dr. Aydın: Karadeniz'de virüs yayılımı durdurulmazsa diğer şehirlere yayılabilir03 Mart 2021 Çarşamba 11:36
  • Bilim Kurulu üyesi İlhan: 'İki hafta beklenecek' diye bir şey yok03 Mart 2021 Çarşamba 10:35
  • Malezya'dan Sinovac ve AstraZeneca aşılarının kullanımına şartlı onay03 Mart 2021 Çarşamba 09:21
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar03 Mart 2021 Çarşamba 09:08
  • Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı02 Mart 2021 Salı 09:08
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar02 Mart 2021 Salı 09:07
  • Bakan Koca: İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı01 Mart 2021 Pazartesi 21:59
  • Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 638'e yükseldi ​01 Mart 2021 Pazartesi 21:59
  • 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı01 Mart 2021 Pazartesi 20:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti