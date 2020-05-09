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Karaman'da 60 yıllık cami yandı

1960 yılında inşa edilen camiyi saran alevler, 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Karaman'da 60 yıllık cami yandı

Karaman'da 60 yıllık cami, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Madenşehri köyünde saat 02.00 sıralarında sahura kalkan köylüler, 1960 yılında yapılan köy camisinden alevlerin yükseldiğini gördü.

İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Jandarma cami etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.

Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında, cami kullanılamaz hale geldi.

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