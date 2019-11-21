  • BIST 106.785
  • Altın 269,602
  • Dolar 5,6938
  • Euro 6,3037
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
»

Karaman'da Kan donduran olay!

Karaman'da, Mustafa Niyazi M., otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu boğazını keserek öldürdü. Mustafa Niyazi M. ve otomobilin sürücüsü Sefa A. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karaman'da Kan donduran olay!

Olay, saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi cumartesi pazarı mevkiinde meydana geldi. Sefa A. otomobilinde arkadaşı Hasan Topuzoğlu ve Mustafa Niyazi M. ile alkol aldı. İddiaya göre Sefa A. ve Mustafa Niyazi M. ile Hasan Topuzoğlu  arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Niyazi M. yanındaki ekmek bıçağıyla Topuzoğlu'nun boğazını kesti. Olayın ardından Mustafa Niyazi M., Sefa A.'ya aracı sürmesini söyledi. Sefa A., Molla Fenari Caddesi'nde devriye atan bekçileri görünce aracı durdurup, bekçilere olayı anlattı. Mustafa Niyazi M. ise bu sırada direksiyona geçip, otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri Sefa A.'yı gözaltına alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra Mustafa Niyazi M.'yi iş yerine girerken yakalayıp gözaltına aldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Topuzoğlu'nun öldüğünü tespit etti. Hasan Topuzoğlu'nun cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İrail'de hükümet krizi21 Kasım 2019 Perşembe 06:52
  • Katili oğlu çıktı21 Kasım 2019 Perşembe 06:38
  • Anaokulunda akılalmaz olay!21 Kasım 2019 Perşembe 06:33
  • İdlib'te füzeli saldırı21 Kasım 2019 Perşembe 06:31
  • Çürümeye başlamış!21 Kasım 2019 Perşembe 06:30
  • Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı21 Kasım 2019 Perşembe 06:29
  • Skandalla ilgili açıklama21 Kasım 2019 Perşembe 06:28
  • Karaman'da Kan donduran olay!21 Kasım 2019 Perşembe 06:22
  • Kritik toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu21 Kasım 2019 Perşembe 06:20
  • Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu21 Kasım 2019 Perşembe 06:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti