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Karaman'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisten kaçarken kaza yaptı

Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Enes T.'ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek gibi çeşitli maddelerden 7 bin 271 lira ceza uygulandı.
Karaman'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisten kaçarken kaza yaptı

Yeni Mahalle Mara yolu üzerinde devriye görevini yerine getiren sivil asayiş ekibi, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmak isterken 408'inci sokak dönüşünde park halindeki kamyona çarptı.

Motosiklet sürücüsü Enes T. ve motosiklette bulunan kız arkadaşı Arife G. şans eseri yaralanmadı. Enes T.'nin durumundan haberdar olan yakınları ise olay yerine geldi. Enes T.'nin eniştesi Durmuş K. Enes T.'ye dur ihtarına uymadığı gereçkçesiyle tepki gösterdi. Enes T. yapılan alkol muayenesinde 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Enes T.'ye alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, sigortasız ve vizesiz araç kullanmak maddelerinden toplamda 7 bin 271 lira ceza yazıldı.

Arife G. ve olay yerine gelen Enes T.'nin yakınları Durmuş K. ve Beytullah A.'ya ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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