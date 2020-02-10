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Karamollaoğlu: Filistin süslü laflarla değil güçlü adımlarla kurtulacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Büyük Kudüs Mitingi' üzerinden Filistin mücadelesinin süslü laflarla değil güçlü adımlarla başarıya ulaşacağını söyledi.
Karamollaoğlu: Filistin süslü laflarla değil güçlü adımlarla kurtulacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 'Büyük Kudüs Mitingi' üzerinden dikkat çeken paylaşımda bulundu.

'Bugün Kudüs Mitingi' üzerinden birlik beraberlik mesajı veren Karamollaoğlu, "Küresel kuşatmaya ancak küresel bir direnişle karşı koyabiliriz. İhtilaflarımızı, farklılıklarımızı kaşıyarak değil, ittifaklarımızı güçlendirerek, bu gidişi engelleyebiliriz" dedi.

Filistin mücadelesinin başarıya ulaşması için önemli adımların atılması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Bu yüzden zaman, süslü laflar söyleme zamanı değil icraat zamanıdır. Filistin’in kurtuluşunu gerçekten istiyorsak, süslü laflara değil, güçlü icraatlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca 'Büyük Kudüs Mitingi'ne katılan liderlere ve vatandaşlara teşekkür eden Karamollaoğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle bugün Yenikapı'da buluştuğumuz çok değerli misafirlerimize, aziz milletimizin her bir ferdine ve mitingde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

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