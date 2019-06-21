  • BIST 94.158
  • Altın 260,450
  • Dolar 5,8062
  • Euro 6,5541
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Karamollaoğlu'dan işsizlik açıklaması: Büyük bir artış var

Türkiye'nin en önemli sorunlarından olan işsizlikte büyük bir artışlar olduğu belirtiliyor. TÜİK rakamlarına göre bir yılda 1 milyon 334 bin kişi işsiz kaldığı aktarıldı.
Karamollaoğlu'dan işsizlik açıklaması: Büyük bir artış var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'deki işsizliğe yönelik bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden Türkiye'nin gerçek gündemi olan işsizliği konuşması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, AKP'nin yanlış politikalardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşan Karamollaoğlu, paylaştığı videoda 2018 yılı Mart ayındaki işsizliğin 3 milyon 210 bin kişi işsizken  2019 Mart ayında ise 4 milyon  544 bin olduğunu kaydetti.

Yapılan video paylaşımda Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de bir yılda 1 milyon 334 bin kişinin işsiz kaldığı belirtildi.

İşsizlik sorunun Türkiye'nin gerçek gündemi olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Artık Türkiye‘nin gerçek gündemlerini ve sorunlarını konuşmalıyız.
Çözümler için adım atmalıyız.
Her zaman söylediğimiz gibi eğer yanlış politikalardan vazgeçilirse bu durumu hep birlikte düzeltebiliriz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'dan ABD'ye yasak: Artık uçamayacaklar21 Haziran 2019 Cuma 09:00
  • Erdoğan'dan kritik Ekrem İmamoğlu açıklaması: Seçilse bile...21 Haziran 2019 Cuma 09:00
  • 21 Haziran 2019 Türkiye ve dünya gündemi21 Haziran 2019 Cuma 08:59
  • Kimler oy kullanamayacak?20 Haziran 2019 Perşembe 20:51
  • Katar 'dan Gazze'ye 6 milyon dolarlık yardım20 Haziran 2019 Perşembe 19:59
  • Marmaris'te orman yangını20 Haziran 2019 Perşembe 19:37
  • Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü20 Haziran 2019 Perşembe 19:21
  • Suçüstü yakalandılar20 Haziran 2019 Perşembe 19:08
  • Dünyada en çok mülteci Türkiye'de20 Haziran 2019 Perşembe 18:55
  • Putin'den "ABD-İran çatışması felaket olur" uyarısı20 Haziran 2019 Perşembe 17:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti