Karamollaoğlu'dan işsizlik açıklaması: Büyük bir artış var

Türkiye'nin en önemli sorunlarından olan işsizlikte büyük bir artışlar olduğu belirtiliyor. TÜİK rakamlarına göre bir yılda 1 milyon 334 bin kişi işsiz kaldığı aktarıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'deki işsizliğe yönelik bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden Türkiye'nin gerçek gündemi olan işsizliği konuşması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, AKP'nin yanlış politikalardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşan Karamollaoğlu, paylaştığı videoda 2018 yılı Mart ayındaki işsizliğin 3 milyon 210 bin kişi işsizken 2019 Mart ayında ise 4 milyon 544 bin olduğunu kaydetti.

Yapılan video paylaşımda Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de bir yılda 1 milyon 334 bin kişinin işsiz kaldığı belirtildi.

İşsizlik sorunun Türkiye'nin gerçek gündemi olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Artık Türkiye‘nin gerçek gündemlerini ve sorunlarını konuşmalıyız.

Çözümler için adım atmalıyız.

Her zaman söylediğimiz gibi eğer yanlış politikalardan vazgeçilirse bu durumu hep birlikte düzeltebiliriz."