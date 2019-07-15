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Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Siyasi ayağı araştırılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında "Rabbim milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın" dedi.
Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Siyasi ayağı araştırılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, mesajında 15 Temmuz sonrası atılması gereken en önemli adımı için "Hain darbe girişiminin siyasi ayağının bir an evvel ortaya çıkarılması olmalıydı" diyerek "Ancak, anlam veremediğimiz bir şekilde 15 Temmuz'un siyasi ayağı bugüne kadar hiç araştırılmadı." ifadesini kullandı.

"15 TEMMUZ SONRASI OHAL İLE OLUŞAN MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ"

Karamollaoğlu, "15 Temmuz sonrası OHAL uygulamaları ile oluşan bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi ve toplumda meydana gelen kutuplaşmanın ortadan kaldırılması da atılması gereken önemli adımlardandır" açıklamasında bulunarak "Olağanüstü hal uygulamalarından bir an önce kurtulmamız gerektiğidir. En kısa zamanda, adli sürecin normal olarak işlemesi sağlanmalı, toplum sürekli bir gerginliğe mahkum edilmemelidir." dedi.

"Milletimize bu kara geceyi yaşatanları, hain darbeye teşebbüs edenleri bir kez daha şiddetle kınıyor, o gece şehadet şerbeti içen kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." diyen Karamollaoğlu, "Rabbim milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın!" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun 15 Temmuz ile ilgili yayınladığı mesajı şu şekilde:

"Bugün, devletimizi, milletimizi, mukaddesatımızı ve ordumuzu hedef alan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 3. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu girişim, eşi benzeri az görülen, büyük bir cesaret ve özveriye sahip olan aziz milletimizin gayreti ve fedakarlığı ile o gece önlenmişti.

Üzülerek ifade etmeliyiz ki; bu kalkışma öncesi yapılan büyük hatalar, ehliyet ve liyakate gereken özen gösterilmeyerek, devlet kadrolarının bir guruba teslim edilmesi, milletimizin 15 Temmuz darbe girişimi ile karşı karşıya kalmasının esas sebebidir.

Bu süreçten sonra atılması gereken en önemli adım, hain darbe girişiminin siyasi ayağının bir an evvel ortaya çıkarılması olmalıydı. Ancak, anlam veremediğimiz bir şekilde 15 Temmuz'un siyasi ayağı bugüne kadar hiç araştırılmadı. Buna mukabil, darbe girişiminde etkili olma ihtimali bile olmayan öğrenci, öğretmen, memur gibi toplum kesimlerinin üzerine gidildi ve ciddi mağduriyetler ortaya çıktı.

Bu çerçevede, 15 Temmuz sonrası OHAL uygulamaları ile oluşan bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi ve toplumda meydana gelen kutuplaşmanın ortadan kaldırılması da atılması gereken önemli adımlardandır. İnanıyoruz ki, birlik ve beraberliğimiz tesis edildiği takdirde, ne içeriden ne de dışarıdan ülkemize kastetmek isteyenler asla başarılı olamayacaklar, benzer bir teşebbüse cesaret bile edemeyeceklerdir.

Bu sebepledir ki, 15 Temmuz'u gösterişli, büyük programlarla anmaktan ziyade bu teşebbüsün arka planını tam manası ile anlamak ve gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz.

Önemli bir husus da, olağanüstü hal uygulamalarından bir an önce kurtulmamız gerektiğidir.  En kısa zamanda, adli sürecin normal olarak işlemesi sağlanmalı, toplum sürekli bir gerginliğe mahkum edilmemelidir.

Milletimize bu kara geceyi yaşatanları, hain darbeye teşebbüs edenleri bir kez daha şiddetle kınıyor, o gece şehadet şerbeti içen kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Rabbim milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın!"

 

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