Karamollaoğlu'ndan AK Parti'ye tepki: Beton ve asfalt karın doyurmuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada AK Parti'nin ekonomi uygulamalarının Türkiye'de tarım ve hayvancılığı bitirdiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden 'Saadet Partisi'nin 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin dikkat çeken bir video paylaşımı yaptı.

Paylaşımında Anadolu topraklarında uygulanan tarım ve sanayi politikalarının Türkiye'de üretimi bitirdiğini ifade eden Karamollaoğlu, beton ve asfalta yapılan yatırımın karın doyurmayacağını vurguladı.

Çiftçi ve besicilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, sanayicilerin ise küresel şirketlerin karşısında yalnız bırakıldığını söyledi.

AKP'nin beton ve inşaat üzerinde uygulamaya yönelik politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, paylaştığı videosunda şu açıklamayı yaptı:

"Anadolu toprakları artık yeterince ekilmiyor. Çiftçimiz ve besicilerimiz sahipsiz. Üreticilerimiz küresel şirket karşısında kimsesiz. Yüksek maliyetler üreticimizin belini büküyor. insanlarımız geçimlerini sağlayacak kadar bile para kazanamadığı için artık üretmekten vazgeçti. İnsanlarımız kendi topraklarında yetişen ürünleri değil; nohuttan bulgura etten peynire ithal ürünlere mahkum edildi. Artık herkes anlamalı ki gökdelenler, asfalt ve beton karın doyurmuyor. Ülke olarak kalkınmak istiyorsak önce çiftçi ve besicilerimizi ayağa kaldırmamız lazım. İnanıyorum ki üreticilerimiz desteklenirse Anadolu üretim ile yeniden şaha kalkacak ve bu toprakların bereketini hep birlikte yaşayacağız."