  • BIST 100.282
  • Altın 279,922
  • Dolar 5,7571
  • Euro 6,3943
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Karamollaoğlu'ndan AK Parti'ye tepki: Beton ve asfalt karın doyurmuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada AK Parti'nin ekonomi uygulamalarının Türkiye'de tarım ve hayvancılığı bitirdiğini söyledi.
Karamollaoğlu'ndan AK Parti'ye tepki: Beton ve asfalt karın doyurmuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden 'Saadet Partisi'nin 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin dikkat çeken bir video paylaşımı yaptı.

Paylaşımında Anadolu topraklarında uygulanan tarım ve sanayi politikalarının Türkiye'de üretimi bitirdiğini ifade eden Karamollaoğlu, beton ve asfalta yapılan yatırımın karın doyurmayacağını vurguladı.

Çiftçi ve besicilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, sanayicilerin ise küresel şirketlerin karşısında yalnız bırakıldığını söyledi.

AKP'nin beton ve inşaat üzerinde uygulamaya yönelik politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, paylaştığı videosunda şu açıklamayı yaptı:

"Anadolu toprakları artık yeterince ekilmiyor. Çiftçimiz ve besicilerimiz sahipsiz. Üreticilerimiz küresel şirket karşısında kimsesiz. Yüksek maliyetler üreticimizin belini büküyor. insanlarımız geçimlerini sağlayacak kadar bile para kazanamadığı için artık üretmekten vazgeçti. İnsanlarımız kendi topraklarında yetişen ürünleri değil; nohuttan bulgura etten peynire ithal ürünlere mahkum edildi. Artık herkes anlamalı ki gökdelenler, asfalt ve beton karın doyurmuyor. Ülke olarak kalkınmak istiyorsak önce çiftçi ve besicilerimizi ayağa kaldırmamız lazım. İnanıyorum ki üreticilerimiz desteklenirse Anadolu üretim ile yeniden şaha kalkacak ve bu toprakların bereketini hep birlikte yaşayacağız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ/PDY elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı25 Ekim 2019 Cuma 13:23
  • Bakan Kurum duyurdu: Mücadele devam ediyor25 Ekim 2019 Cuma 12:28
  • Fuat Oktay'dan sert açıklama: Kimse beklemesin25 Ekim 2019 Cuma 12:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Le Point dergisine suç duyurusu25 Ekim 2019 Cuma 11:52
  • Rus takviye birlikleri Türkiye-Suriye sınırına ulaştı25 Ekim 2019 Cuma 11:11
  • Cuma Hutbesi 25 Ekim 2019 - Diyanet İşleri Başkanlığı25 Ekim 2019 Cuma 10:53
  • KDK'den 'sınav ücreti' kararı25 Ekim 2019 Cuma 10:21
  • Alman makamları YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor25 Ekim 2019 Cuma 09:29
  • Macron'dan başörtüsü ve İslam açıklaması25 Ekim 2019 Cuma 09:21
  • Şili'deki protestolarda 19 kişi öldü25 Ekim 2019 Cuma 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti