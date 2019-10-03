Karamollaoğlu'ndan Ali Babacan'a ziyaret

Başkent'te bir ilk gerçekleşti. Parti kurma hazırlığında olan eski Bakan Ali Babacan, ilk resmi temasını gerçekleştirerek, SP lideri Karamollaoğlu'yla biraraya geldi. Karamollaoğlu ve ziyaret ettiği Babacan açıklamalarında görüş alış verişi vurgusu yaptı.

Başkent'te bir ilk gerçekleşti. Parti kurma hazırlığında olan eski Bakan Ali Babacan , ilk resmi temasını gerçekleştirerek, SP lideri Karamollaoğlu'yla biraraya geldi. Karamollaoğlu ve ziyaret ettiği Babacan açıklamalarında görüş alış verişi vurgusu yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamında AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in ardından yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan’ı ziyaret etti.

Babacan’ın Ankara Balgat’taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmede eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından iki lider basına kısaca açıklamalarda bulundu.

Ziyaret sonrası konuşan Temel Karamollaoğlu “Derdimiz ülkemizin bugün içinde bulunduğu problemlerden kurtulması. Bunun için de hepimizin konuşmaya, diyaloğa ihtiyacı var.” dedi.

1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

1 saat 45 dakika süren görüşmeye ilişkin Babacan ise "Ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu durumu durumu ele aldık. Bizim parti çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi. Babacan “Başlattığımız çalışmalarla ilgili de Temel Bey’e ilk elden bilgi verdik. Bu konudaki kendi görüşlerini aldık” diye ekledi.

“HEPİMİZİN KONUŞMAYA DİYALOĞA İHTİYACI VAR”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi bir ziyaret serisi başlattık. Bu kapsamda arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Özellikle memleketimizin ve bölgemizin içinde bulunduğu meseleler gündeme geldi. Derdimiz ülkemizin hakikaten bugün içinde bulunduğu problemlerden kurtulması daha güzel bir ortama gelmesidir. Bunun içinde hepimizin konuşmaya diyaloğa ihtiyacı var. Böyle bir imkanı da bizlere verdikleri için ben kendilerine de özellikle teşekkür ediyorum. Çalışmalarında da başarılar diliyorum.”

Öte yandan Karamollaoğlu’nun ziyareti yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan’ın ilk siyasi görüşmesi olarak kayıtlara geçti.