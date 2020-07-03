Karamollaoğlu'ndan HDP yorumu: PKK terör örgütüne mesafe koyamıyor

Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Haber Global'de katıldığı televizyon programında HDP'nin PKK terör örgütüne ilişkin siyasi tutumu hakkında eleştirilerde bulundu.

Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Haber Global'de Jülide Ateş'in programında HDP'ye dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Amerika'nın ve Siyonizm'in desteklediği PKK terör örgütüne mesafe koyamadığı için HDP'nin siyasi çizgisini eleştiren Karamollaoğlu, kendisine HDP'ye dair yöneltilen soru hakkında şu yanıtı verdi:

"HDP bir türlü PKK ile arasına mesafe koyamıyor. Burada sıkıntı var işte. Biz de ne olursa olsun ırka dayalı bir siyasi partinin olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Kürtleri yalnız ben bir toplum olarak görüyorum. Selahaddin Eyyübi'nin ırkdaşları olarak görüyorum. Nasıl Selahaddin Eyyübi Kudüs Fatihi olarak Müslümanların kalbinde bir yer tutmuşsa ben aynı yolda giden Kürt kardeşlerimi de kardeş gibi bağrıma basmak istiyorum. Ama PKK'nın takındığı tavrı da onaylamam mümkün değil. PKK çok açık bir şekilde Amerikan'nın Siyonizmin desteklediği terör örgütüdür. HDP de PKK ile arasına bir mesafe koyamadığı için bütün siyasi partiler HDP'ye bir mesafe koymayı bir mecburiyet olarak görüyorlar."