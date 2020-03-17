  • BIST 87.888
  • Altın 310,410
  • Dolar 6,4242
  • Euro 7,1690
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -4 °C
»

Karamollaoğlu'ndan vergi tavsiyesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerden dolayı yetkilileri takdir ederek, elektrik, doğalgaz ve su faturalarından vergi alınmamasını teklif etti.
Karamollaoğlu'ndan vergi tavsiyesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hızlı alınan kararlar ve tedbirlerden dolayı yetkilileri tebrik ettiğini ifade ederek, “Bu süreçte aziz milletimiz, hijyen kurallarına dikkat etmeli, toplu ortamlardan kaçınmalı ve hayatı yavaşlatma sürecine girmelidir” dedi.

Sözcü'nün haberine göre toplumun farklı kesimlerinde oluşabilecek ekonomik yükler için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini savunan Karamollaoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;

"YETKİLİLERİ TAKDİR EDİYORUZ"

*Küresel salgına dönüşen koronavirüsle mücadelede ilk günlerden itibaren alınan hızlı kararlar ve tedbirlerden dolayı yetkilileri takdir ediyoruz. Bu süreçte aziz milletimiz, hijyen kurallarına dikkat etmeli, toplu ortamlardan kaçınmalı ve hayatı yavaşlatma sürecine girmelidir.

*Hayatın yavaşlatılmasıyla birlikte toplumun farklı kesimlerinde oluşabilecek ekonomik yükler için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

"ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZDAN VERGİ ALINMASIN"

*Bu sebeple; hane halkının temel giderlerini oluşturan elektrik, doğalgaz ve su faturalarından vergi alınmamasını, esnafın ve iş dünyasının başta kamuya olan vergi borçları olmak üzere, kamu bankalarına olan kredi borçlarının tehirini gerekli görüyoruz.

*İktidarın gecikmeden gerekli adımları atmasını önemsiyor, ayrıca bu hususta meslek kuruluşlarının ve özellikle Odalar Birliği’nin etkin olmasını bekliyoruz.

*Yaşadığımız bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, tedbirlere riayet ederek aşacağımıza yürekten inanıyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karamollaoğlu'ndan vergi tavsiyesi17 Mart 2020 Salı 07:50
  • "Koronavirüs İngiltere’nin yüzde 80’ine bulaşacak"17 Mart 2020 Salı 07:49
  • İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 298'e yükseldi17 Mart 2020 Salı 07:37
  • Türk ilaç devi Çin'le anlaştı17 Mart 2020 Salı 07:36
  • New Jersey'de sokağa çıkma yasağı17 Mart 2020 Salı 07:35
  • Ankara'da Mart ayında kar yağışı17 Mart 2020 Salı 07:34
  • Türkiye'de koronavirs vaka sayısı 47'ye çıktı17 Mart 2020 Salı 07:33
  • "Hollandalıların büyük bir kısmı koronavirüse yakalanacak"17 Mart 2020 Salı 07:32
  • TBMM'de virüs şüphesiyle ilgili açıklama yapıldı17 Mart 2020 Salı 07:30
  • Erbaş: Cemaat ile namaza ara verildi16 Mart 2020 Pazartesi 15:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti