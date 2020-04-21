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Karantina günlerinde Türkiye en çok bu 10 kelimeyi aradı

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde Google'da en çok aranan kelimenin 'EBA TV', "La Casa De Papel' ve 'kısa çalışma ödeneği' olduğunu söyledi.
Karantina günlerinde Türkiye en çok bu 10 kelimeyi aradı

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, internet kullanımını da bir hayli artırdı. UDGD Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk, dernek olarak Koronavirüs ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri" çalışmasını hazırladıklarını açıkladı.

İşte en çok aranan kelimeler

Google Indeks'te genel olarak koronavirüs ve benzeri arama gruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin yüzde 57'sinin Google kayıtlı haber siteleri tarafından üretildiğini aktaran Çalmuk, "Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur." dedi.

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