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Karantina ihlali, kazada ortaya çıktı

Burdur'da, 2 aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, İbrahim A.'nın karantinada olması gerektiği anlaşılınca sağlık ekibi istendi. Ambulansın da otomobile çarpması üzerine İbrahim A., gelen ikinci ambulansla karantina için yurda götürüldü.
Karantina ihlali, kazada ortaya çıktı

Konak Mahallesi Rıza Doğrul Caddesi'nde dün akşam meydana gelen kazada, Merve G. yönetimindeki 15 AV 300 plakalı hafif ticari araç ile Ferit Tarık S.'nin kullandığı 32 LH 528 plakalı kamyonet çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası kimlik bilgilerini inceleyen polis ekipleri, kamyonette bulunan İbrahim A.'nın hasta izlem kaydı olduğunu tespit etti ve KYK yurdunda karantinaya alınması için sağlık ekibi çağırdı.

İbrahim A.'yı almak üzere yola çıkan sağlık görevlilerinin olduğu ambulans, Rıza Doğrul Caddesi girişinde, park halindeki otomobile çarptı. Trafik ekipleri, bu kazaya müdahale ederken, İbrahim A.'nın alınması için yeni ambulans istendi. İlk kaza yerine gelen ikinci ambulansa alınan İbrahim A., götürüldüğü KYK yurdunda karantinaya alındı. Araçlar ise çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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