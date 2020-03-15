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Karantina nedir? Karantina ne demek?

Çin’de başlayan korona virüsünün dünyaya hızla yayılmasıyla binlerce kişinin hayatına kaybetmesine neden oldu. Hastalığa yakalananlar ise karantina altına alındı. Peki, karantina altına alınmak ne demek? Karantina nedir? Karantina ne demek?
Karantina nedir? Karantina ne demek?

Karantina nedir? Karantina ne demek?

Çin’den yayılmaya başlayan korona virüs Dünya’da yüzbinlerce kişiye bulaştı ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin’de yaklaşık 80 bin kişiye, İtalya ve İran’da 10 binden fazla kişiye bulaşmış durumda ve birçoğu da karantina altına alındı.

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Karantina nedir? Karantina ne demek?

En son olarak ülkemiz ’de de görülmeye başlayan korona virüs Türkiye’de de 10 binen fazla kişi şüpheli olarak karantina altına alındı. Peki, haberlerde sıklıkla gördüğümüz karantina altına alınmak ne demek? Karantina nedir? Karantina ne demek?

Karantina nedir? Karantina ne demek?

Bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan tedbirsel faaliyetlerin tüme karantina denir.

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