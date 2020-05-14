Karantina süreci fideye talebi artırdı

Korona tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar balkonlarına, evlerinin önüne, hobi bahçelerine sebze fidesi dikerek sebze yetiştirmeye başladı. 26 yıllık sebze fidecisi Hamdi Eryılmaz, bu nedenle fide talebine yetişmekte güçlük çektiklerini belirtti.

Mamak Ortaköy’de 26 yıldır sebze fideciliği yapan Hamdi Eryılmaz, fidelere talebin bu yıl büyük oranda arttığını belirtti. Eryılmaz, koronavirüs nedeniyle evde kalan vatandaşların balkonuna, evinin önüne, hobi bahçesine fide dikmek için kendisinden alışveriş yaptıklarını anlattı. Bu durumun fidelere talebi arttırdığını kaydeden Eryılmaz, “İnsanlar salgın nedeniyle evde kalınca kendi sebzesini kendi yetiştirmek istedi. Şu an çok sayıda yeni müşterilerimiz var. Bize gelenler balkonunda, çatı katında, odasında, evinin önünde gibi birçok yerde sebze yetiştirmek istediğini söylüyor. Bu sebeple her türlü sebze fidesine talep oldukça arttı” dedi.

100 ADET SEBZE FİDESİ 15 LİRA

Sebze fideleri fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Eryılmaz, 100 adet yolma fideyi 15 liraya sattıklarının bilgisini verdi. Birkaç yıldır 100 fideyi 10 liradan sattıklarını ancak artan maliyetler nedeniyle bu yıl zam yapma durumunda kaldıklarını anlatan Eryılmaz, “Burada ürettiğimiz fidelerin emekten hariç masrafları da var. Mesela serayı kapattığımız naylon var, kullandığımız çeşitli malzeme var. Esasen biz burada dört beş kişi çalışıyoruz. Bunu günlük yevmiye üstünden yapmaya kalsak zarar ederiz. Burada eşimiz dostumuz sırf stres atmak için gelip bizimle çalışıyor. O sayede belli bir para kazanıyoruz. Zaten para kazanmasak biz de bu işi yapmayız" diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN MÜŞTERİLERİMİZ VAR

Ankara’nın dört bir yanından ve şehir dışından müşterisi olduğunu da anlatan Hamdi Eryılmaz, "Ankara'dan olsun şehir dışından olsun çok sayıda müşterimiz bulunuyor. Başta dediğim gibi korona nedeniyle insanların evde kalması kendi ürettiği ürünü yemek istemesi arzusu müşterilerimizi biraz daha artırdı. Yıllardır tercih edilmemizi güvene borçluyuz” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİYE ‘MEMNUNUİYET’ TELEFONU

Seracılık ve fidecilik işinde güven oluşturmanın zor olduğunu ifade eden Eryılmaz şöyle konuştu: "Bizden fide alan herkesin memnun olması önceciliğimizdir. Ben kendim bu seradan fide alan kişileri daha sonra ararım bir şekilde ulaşırım, 'memnun kaldınız mı' diye sorarım." Ürettikleri fidelerin çoğunun tohumunun kendi üretimleri olduğunu belirten Eryılmaz, "Az da olsa dışarıdan tohum alıyoruz. Dışarıdan aldığımız tohumların da en iyisini alırız. Parayı esirgemeyiz " ifadelerini kullandı.

FİDE DİKMENİN İNCELİKLERİ

Eryılmaz son olarak, bahçesine veya evine fide alacak olanlara, fide dikmenin püf noktalarını şu şekilde anlattı: "İlk olarak toprak çok önemli toprağın bakımını iyi yapacaklar, önce toprağı sulayacaksın sonra ise fideni dikeceksin, ardından bir daha sulayacaksınız ki diktiği fide tutsun; topraktaki gözenekler kapasın. Ertesi akşam ise bir can suyu vereceksin. Sonra gün aşırı sulayacaksın. Sebze dikerken en önemlisi çapa yapmaktır. Çapasını eksik etmeyeceksin. Bir çapa iki su yerine geçer."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-