  • BIST 102.698
  • Altın 378,992
  • Dolar 6,7887
  • Euro 7,3944
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKAPakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü
»

Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar gururlu ve mutlu

Cezayir ve Azerbaycan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Malatya'daki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, yetkililer ve yurt çalışanlarına minnettarlıklarını dile getiriyor.
Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar gururlu ve mutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, Azerbaycan ve Cezayir'den getirilen 300 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Türk Kızılayı, AFAD ve yurt yönetimince her türlü ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar, beş yıldızlı otel konforunda karantina sürecini tamamlamanın memnuniyetiyle yetkililere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Eşref Bitlis Yurdu'ndan ayrılan ve aralarında 9 Cezayir vatandaşının da bulunduğu 300 kişi, yurt görevlileri tarafından evlerine uğurlandı.

"Sanki evimize girdik"
Azerbaycan'dan dönen Hasan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci yurdunda sunulan hizmetten memnun kaldıklarını, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

karantina2-001.jpg

Karantina sürecini sorunsuz geçirdiklerini anlatan Çakır, "Görevliler, burada belirli saatlerde müzik çalarak, bizimle eğlendiler, hep coşturdular. Her konuda bizlerle ilgilendiler. Odalar çok güzel, hiç sıkıntı yok. Geldiğimizde diş fırçasından havlusuna, terliğine kadar hepsi odalarımızda mevcuttu, sanki evimize girdik, her konuda 10 numara." dedi.

Mustafa Çakır da kaldıkları odaları çok beğendiğini belirterek, "Odalar süper, öyle olduğu için çıkarken paspas yaparak, temizlik yaparak çıktım." diye konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"
Harun Özgüden ise devletin kendilerini yurda getirmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıktığını ve bunun kendilerini gururlandırdığını anlatan Özgüden, "Allah devletimize zeval vermesin. Birçok devlete nazaran devletimiz her türlü arkamızda olduğunu bize hissettirdi. Bütün ihtiyaçlarımız giderildi. Bayağı sıkıntılı bir süreçti, şükür vatanımıza geldik, çocuklarımıza kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Psikolojik olarak rahatladık." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de tesisatçı olarak çalışan Ramazan Çalışkan, kendilerine sunulan tüm imkanlar için yetkililere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Diyecek bir şey yok, devletimizin, vatanımızın kıymetini bilelim. Yurt çok iyiydi hiç sıkılmadık. Yemeğimiz, çayımız kapımıza geldi, günlerimiz sıkıcı geçmedi. 'Bir an önce günümüz geçsin.' diye bir düşüncemiz olmadı. Odalarda hijyen ve temizlik sonsuz yani her şeyi düşünmüşler, diş fırçası, ıslak mendil, şampuan sonsuz bir hizmet var. Devletimizin, milletimizin, vatanımızın kıymetini bilelim."

Cezayir'de inşaat sektöründe çalışan Nevzat Şahin de devletin kendilerine fazlasıyla olanak sunduğunu belirterek, minnettarlığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 ABD başkanlık seçimlerini nasıl etkileyecek?22 Mayıs 2020 Cuma 12:43
  • BAE'nin finanse ettiği araştırma kurumu Fas'taki faaliyetlerini durdurdu22 Mayıs 2020 Cuma 12:41
  • Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar gururlu ve mutlu22 Mayıs 2020 Cuma 12:40
  • Bayram harçlıkları havaleyle gönderiliyor22 Mayıs 2020 Cuma 12:32
  • Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza22 Mayıs 2020 Cuma 12:26
  • İstanbul Adliyesi 15 Haziran sonrasına hazırlanıyor22 Mayıs 2020 Cuma 11:43
  • 'Kontrollü sosyal hayat'ın ilk bayramı böyle geçecek22 Mayıs 2020 Cuma 11:23
  • Türkiye ve dünya gündemi22 Mayıs 2020 Cuma 11:22
  • Kovid-19 tedbirlerine uymayan 150 iş yeri sahibine para cezası22 Mayıs 2020 Cuma 10:55
  • THY yolcuları iç hatta 'HES' koduyla uçabilecek22 Mayıs 2020 Cuma 10:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti