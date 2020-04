Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar memnun

Cezayir'den uçakla Türkiye'ye getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'da yurtta karantinaya alınanlar, gözetim sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Şanlıurfa'da yurtta karantinaya alınan vatandaşlar, süreç boyunca devletin sağladığı imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Salgın nedeniyle Cezayir'den Şanlıurfa'ya getirildikten sonra Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta gözlem altına alınan 315 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Karantinadan çıkan vatandaşlardan Mustafa Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 ay önce iş için Cezayir'e gittiğini söyledi.

Salgın nedeniyle bulunduğu ülkede çaresiz kaldığını anlatan Taş, tam da bu esnada Türkiye'nin vatandaşlarını uçakla tahliye kararı aldığını duyduğunu ifade etti.

Bu zorlu süreçte vatanına dönme imkanı sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Taş, şöyle konuştu:

"Buraya devletimizin gönderdiği özel uçakla geldik. Aslında gelirken buradaki (yurttaki) imkanlar kötüdür diye bekliyordum. Devletimiz sağ olsun her şeyi düşünmüş, her imkanı bize sundu. Sağlık kontrolü için doktorlar sürekli bizi aradı, kontrol etti. Yeme içmeden kişisel bakıma varıncaya kadar her şey dört dörtlüktü. Devletimizden Allah razı olsun. Bundan iyisi olmazdı. Karantinaya girdik, tabii ailelerimizden ayrı olduğumuz için özlem vardı. İnternet olduğu için de ailemizle görüntülü konuşarak hasret giderdik. Her şey için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

"İyi ki direkt eve gitmedik"

Vanlı İlyas Güler de sağlıklı bir şekilde ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

"Karantina" denilince ilk başta çekindiğini anlatan Güler, "İlk başta aklımıza hapis gibi bir şey gelmişti. 'Hiçbir şey yapamayacağız, her türlü engel ve sıkıntı olacak' diye düşündük ama bambaşka bir manzarayla karşılaştık. Çok şükür hiçbir şey düşündüğümüz gibi olmadı." dedi.

İlyas Güler, karantina tedbirinin çok yerinde olduğunu vurgulayarak, "İyi ki direkt eve gitmedik. Direkt eve gitsek belki çoluk çocuğumuza hastalık taşıyıp, zarar verebilirdik. 15 gün kaldık ama şimdi biliyoruz ki bizimle ilgili bir sıkıntı yok şükür. Çok memnun bir şekilde evimize dönüyoruz. Allah emek veren, destek sağlayan herkesten razı olsun." şeklinde konuştu.

Sivaslı Mehmet Yıldız ise sağlık ekibinden lojistik destek sağlayan görevlilere kadar herkesin elinden geleni yaptığını söyledi.

Türk olmakla bir kez daha gurur duyduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu hastalık aracılığıyla da gerçekten ülkemizin çağ atladığını görmeye şahitlik ettik. Birçok büyük ülke bu virüsle mücadelede zorlanırken, bizim devletimiz çok ciddi ve önemli tedbirler almış durumda. İnşallah bu zorlu süreç bir an önce son bulur." ifadesini kullandı.

"Bizim en sevindiğimiz konu, hepsinin sağlıklı olmasıdır"

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Halil İbrahim Alp, karantinadaki vatandaşların kaldıkları odalara talep ve şikayetlerini yazmaları için bıraktıkları formların tamamına yakınının memnuniyet içerikli mesajlar taşıdığını dile getirdi.

Aldıkları geri dönüşler sayesinde hizmet kalitesini ölçme imkanı bulduklarını vurgulayan Alp, "Bu memnuniyetler devletimizin, milletimizin gücünü, beraberliğini gösteriyor. Geri dönüşler mükemmel. İnsanlar hiç ummadıkları bir şekilde karşılandıklarını dile getiriyorlar. Biz kendilerine iyi bir ev sahipliği yaptık. 315 vatandaşımızı evlerine uğurladık, hiç birinde pozitif test çıkmadı. Bizim en sevindiğimiz konu, hepsinin sağlıklı olmasıdır. AFAD, Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay gibi birçok kurumla iş birliği yaparak misafirlerimizi ağırladık. Tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.