  • BIST 102.661
  • Altın 382,099
  • Dolar 6,7900
  • Euro 7,4365
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Karantina süresi biten 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı

Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın karantinada olduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Karantina süresi biten 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın gözlem altında bulunduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların karantina sürecini en iyi şekilde geçirmeleri adına titiz bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin önüne geçme adına her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayında her türlü manevi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, satranç ve spor malzemeleri dağıtarak, karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı. 

"Yeni misafirlerimiz yurtlarımıza giriş yapıyorlar"
76 ildeki bakanlık yurdunda halen 9 bin 700 vatandaşın bulunduğunun bilgisini veren Kasapoğlu, yurtlarda yeni gelen misafirleri ağırlamayı sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerimiz, yurtlarımıza giriş yapıyorlar. Son 24 saatte 422 yeni misafirimiz geldi. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, ramazan sonrasında aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz." şeklinde görüş belirtti.

"67 bin 547 vatandaşımızı evlerine uğurladık" 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar 67 bin 547 vatandaşın ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını aktardı. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Ramazan-ı Şerif'in manevi huzurunu yaşadığımız bugünlerde yurtlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde, sevdikleriyle buluşmalarını hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın destekleri ve bizlere verdiği güçle çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Vefakar çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karantina süresi biten 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:18
  • Türk SİHA'ları Pantsir'leri işte böyle vurdu20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:15
  • Başkentte berberlerin çalışma saatlerine bayram düzenlemesi20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:43
  • Bakan Karaismailoğlu: 2023'te tüm hanelere genişbant erişimi sağlamayı amaçlıyoruz20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:40
  • Kalın: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:16
  • İran lideri Hamaney: Suudi Arabistan Filistin'e ihanet etti20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:12
  • ABD’de F-35 uçağı düştü20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:11
  • MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü!20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:53
  • Bakan Koca tehlikeyi açıkladı: Küçük bir ihmal Türkiye'yi etkileyebilir20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:47
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti