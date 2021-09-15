  • BIST 1.436,460
  • Altın 489,30
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9600
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, karantinada olması gerekirken şehirlerarası otobüsle seyahat ederken yakalanan Özkan Saban'a (56) 4 bin 50 TL ceza kesildi.
Karantina süresinin bitmesine saatler kala denetimde yakalandı

Karantina süresi gece yarısı bittiği belirlenen Saban, belirlenen süreyi doldurması için tekrar karantinaya gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, akşam saatlerinde ilçe girişinde yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirildi. 

Durdurulan otobüslerde sürücüler ile yolcuların HES kodu sorgulamaları ve aracın takoğraf cihazı kontrol edildi. Yapılan denetimde Çorum'un Sungurlu ilçesinden Ankara'ya giden Özkan Saban'ın HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi.

Temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği belirlenen Saban, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı. Otobüs firmasına da 4 bin 50 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Saban'ın karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, Somali'deki terör saldırısını şiddetle kınadı15 Eylül 2021 Çarşamba 10:38
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: Kaç göçmen ülkesine döndü?15 Eylül 2021 Çarşamba 10:01
  • Külliyede önemli görüşme15 Eylül 2021 Çarşamba 10:00
  • Yurt dışına kaçak çıkmak için evinin kapısına 'ırkçı' ifadeler yazdı, tutuklandı15 Eylül 2021 Çarşamba 09:58
  • EGM'den motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi15 Eylül 2021 Çarşamba 09:56
  • Afyonkarahisar'da tarihi konak alev alev yandı15 Eylül 2021 Çarşamba 09:52
  • Bakan Ersoy Yunus Emre'yi anma etkinliğine katıldı15 Eylül 2021 Çarşamba 09:50
  • CHP'nin döngüsel kültürü: Edremit'ten sonra bir skandal görüntü de İzmir'den geldi15 Eylül 2021 Çarşamba 09:46
  • İçinde 10 aylık bebeğin olduğu bebek arabası apartman bahçesine uçtu15 Eylül 2021 Çarşamba 09:43
  • Güle oynaya casusluk15 Eylül 2021 Çarşamba 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti