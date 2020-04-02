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Karantinadan kaçan hastadan ilginç savunma!

Kayseri'de, koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulduğu hastaneden kaçan Aydın A. (44) saklandığı evinde polisin çalışması sonucu yakalandı.
Karantinadan kaçan hastadan ilginç savunma!

Olay saat 17.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandı. Koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan Aydın A., hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerin ihbarı üzerine polis, Aydın A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler Aydın A.'nın yaşadığı Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Menekşeli Sokak Menekşe Apartmanı önünde güvenlik önlemi aldı. Aydın A., evinde yapılan arama sonucu yakalandı.

EPİLEPSİ HASTASIYIM, YİNE KAÇARIM

Polislerin geldiğini gören Aydın A., binanın önüne çıkarak karantinaya alınmak istemediğini söyledi. Polislerin tedavi olması konusunda ikna etmeye çalıştığı Aydın A., hastanede kaldığı odanın yüksek katta olduğunu belirterek, "Ben o 3'üncü, 5'inci kata çıkarsam yine kaçarım. Ben epilepsi hastasıyım. Ben sigara ve çay içemediğim için kaçtım" dedi.

Polisin görüşmüler sonucunda ikna ettiği Aydın A., olay yerine gelen özel kostümlü sağlık ekipleri tarafından, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

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