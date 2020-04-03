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Karantinadan kaçanlar aranan şahıslar listesine eklenecek

Karantinadan kaçanlar ve evde 14 gün kalma kuralına uymayanlar "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek. Bu kişiler yakalandıklarında gözaltına alınıp "salgın hastalık yayma" suçundan" işlem yapılacak.
Karantinadan kaçanlar aranan şahıslar listesine eklenecek

Karantinadan kaçanlar yakalandıklarında haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan işlem yapılacak. Bu kapsamda listeye ilk giren kişi İstanbul'dan oldu.

Karantina firarileri, Cumhuriyet savcılığı ve mülki idare amirinin talimatıyla "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek. Kişisel bilgileri sisteme girilecek. Genel Bilgi Toplama yani GBT sorgularında da "aranıyor" kayıtları çıkacak. Söz konusu kişiler yakalandıklarında gözaltına alınacak. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan adli işlem başlatılacak. Uygulamaya 81 ilde vakit kaybetmeden başlandı.

Aranan listesine ilk giren ise İstanbul Ümraniye'den 21 yaşında bir kadın oldu.

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