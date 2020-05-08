Karantinaya direnen topluluk: Ultra-Ortodoks Yahudiler

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymayarak aykırı hareket eden Haredi olarak da bilinen Ultra-Ortodoks Yahudilerin bu tavrı tartışmalara neden oldu.

Hükümetin aldığı önlemlere uymayı reddeden Haredilerin bu tutumunun salgının ülkedeki yayılma hızını artırdığı belirtiliyor.

İsrail’deki güncel verilerde, Kovid-19 vakalarının en çok Haredilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde kayda geçtiği dikkati çekiyor.

Salgın kapsamında ülke çapında önlemlerin alındığı ilk günden itibaren Ultra-Ortodoks Yahudiler, tedbirleri denetleyen emniyet güçlerine mukavemet gösterdi.

Haredilerin yoğun olarak yaşadığı Batı Kudüs'teki bazı mahallelerde ve Bney Brak şehrinde bir süreliğine denenen karantina uygulaması da Haredi kitle tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan Harediler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak biliniyor.

Kalabalık aileler halinde birlikte yaşayan Harediler, dini pratiklerini uygulamada taviz vermez bir tutum sergileyerek kapatılan ibadethane ve dini okulların bir an önce açılması konusunda ısrarını sürdürüyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddederken maddi koşullarının kötü olmasından ötürü devletten maddi destek alarak yaşamlarını sürdürüyor.