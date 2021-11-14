Karapürçek’e 11 Dönümlük Park

Altındağ Belediyesi, Altındağ'a 11 dönümlük yepyeni bir park daha kazandırıyor.

Karapürçek Mahallesi'nde, 11 dönüm büyüklüğündeki alanda yapımına başlanan parkın tam donanımlı olması hedefleniyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Parkımızda koşu yolu, çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüme ve gezinti alanları ile oturma alanları olacak. Özellikle yaz akşamlarında, Altındağlıların ailesiyle hoşça vakit geçirebileceği ve dinlenebileceği bir mekân tasarladık.

DEĞER KATACAK

“Altındağlı çocukların huzuru ve konforu için de her şeyi düşündük. Rengârenk ve eğlenceli oyuncaklarla donatılmış çocuk oyun alanında, Altındağlı çocuklarımız neşe içinde koşup oynayacaklar. Yemyeşil ve ferah bir görünüme kavuşan mahallemiz, daha da fazla değer kazanacak.”