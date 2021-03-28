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Karapürçek'e yeni hat müjdesi

Başkent’in 100 bin nüfuslu en kalabalık mahallesi Karapürçek Mahallesi’ne ulaşım müjdesi. Bala meclis üyesi Erdinç Türker’in verdiği önergeyi kabul eden EGO Genel Müdürlüğü, Karapürçek’ten Bilkent Şehir Hastanesi’ne direkt seferler başlatacak.
Karapürçek'e yeni hat müjdesi

Ankara’nın nüfus bakımından en büyük mahallesi olan Altındağ’ın Karapürçek Mahallesi’nde ulaşım sorunları bir bir çözülüyor. Nüfusu 100 bine yaklaşan mahalleden Bilkent Şehir Hastanesi’ne ve Ostim’e direkt hat olmaması birçok vatandaşın mağdur olmasına sebep olmuştu. EGO Genel Müdürlüğü’nce alınan karar ile mahalleden şehir hastanesine direkt seferler başlatılması onaylandı.

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EN KALABALIK MAHALLE
Başkent’in nüfus bakımından en kalabalık mahallesi Karapürçek Mahallesi’nde ulaşım sorununun çözümü için muhtarlık tarafından yapılan girişimler sonuç getirdi. Altındağ’a bağlı Karapürçek Mahallesi nüfusu 100 bine yaklaşarak birçok ilçeyi geride bırakmış, nüfusun hızla artması ulaşım problemlerini de beraberinde getirmişti.

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DİREKT ULAŞIM YOKTU
Mahalleden Şehir Hastanesi’ne direkt ulaşım olmaması birçok vatandaşın zor durumda kalmasına sebep olmuş idi. Karapürçek Mahallesi muhtarlığı ise harekete geçerek EGO Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazdı. Dilekçede, mevcut güzergahların yetersizliği ve yeni güzergah talepleri belirtildi.

OSTİM-İVEDİK HATTI TALEBİ
Sabahları 07.00-07.20 saatleri arasında Hüseyingazi kavşaktan başlayarak Karapürçek Caddesi, 397’nci cadde 309’uncu cadde güzergahını takip ederek çevre yolundan Ostim-İvedik  sanayi bölgesine yeni otobüs güzergahı oluşturulması talep edildi.

YOĞUNLUĞU AZALTACAK
Bunun yanı sıra sabah saatlerinde Bilkent Şehir Hastanesi’ne direkt otobüs güzergahı verilmesi istendi. Hattın verilmesi takdirde Ulus-Sıhhıye-Kızılay’a giden otobüslerdeki yoğunluğun azalacağı bildirildi.

KOMİSYON KABUL ETTİ
Büyükşehir Belediye Meclisi  Ulaşım Komisyonu talepleri uygun görerek kabul etti. Belirtilen raporda, “Bala meclis üyesi Erdinç Türker’in verdiği önergede, Altındağ İlçesi  Karapürçek Mahallesi’nden Eskişehir Yolu üzerinden  şehir hastanesine otobüs hattı düzenlenmesi Ego Genel Müdürlüğünce yapılan komisyonumuzca uygun görülmüştür” denildi.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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