Karar gazetesinin fizikçi yazarı Zafer Acar, uzaya giden ilk Türk olmaya talip olduğunu ilan etti. Acar, bunu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na da ifade ettiğini söyledi.

Karar yazarı fizikçi Zafer Acar, uzaya giden ilk Türk olmaya talip.. Karar gazetesinin yurt dışında görev yapan fizikçi yazarı Zafer Acar, uzaya giden ilk Türk olmaya talip olduğunu ilan etti. Acar, bunu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na da ifade ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Uzay Programı ’na göre, bir Türk vatandaşı uluslararası işbirliği ile uzaya gönderilecek. Bu uzaya giden ilk Türk olacak.

Karar gazetesi yazarı Zafer Acar , bugünkü yazısında, bu göreve talip olduğunu açıkladı.

Amerika’da bir üniversitede öğretim üyesi olan fizikçi Zafer Acar, yıllar önce bunu yurtdışında bir programda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da ifade ettiğini belirterek “Kendisine uzaya giden ilk Türk bilim insanı olmak istediğimi, Rus mevkidaşı ile görüşüp beni kozmonot olarak eğitmelerini ve uzaya göndermelerini istemiştim ve kendileri Kanada’da yapılacak bir toplantıda Rus mevkidaşı ile bu konuyu görüşeceğini ve danışmanlarının bu konuyu not almalarını istemişti” diye yazdı.

Karar yazarı Zafer Acar, şöyle devam etti:

“O sırada Elon Musk henüz uzaya astronot gönderemiyordu ve uzay yolculuğu ancak Rus Soyuz araçları ile sağlanıyordu. Konuşmamız araya başkalarının girmesi ile yarım kalmıştı. Bu göreve hala talibim ancak pek mümkün görünmüyor. Çünkü bir yarışma düzenlenecek ve bu yarışmaya herkes başvurabilecek. Sonra içlerinden bir kaç kişi seçilip astronot olarak eğitilecek ve seçilenler içerisinden ancak bir kişi uzaya gidecek. Güzel bir çalışma olduğunu ve milli uzay programında yer almasının yerli yerinde karar olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede bu mesleğe talip olacak insan sayısı artacak ve temel bilim derslerinde başarı oranı yükselecek.”

55 MİLYON DOLARA GÖTÜRÜYORLAR

“Bana göre, hedefler içerisinde en uygulanabilir olanı uzaya Türk bir astronot göndermek. Diğer projeler altyapı, teknoloji ve zaman istiyor fakat astronot göndermek ise zaten 50 yıldır var olan ve halihazırda ABD ve Rusya tarafından gerçekleştirilen ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na sürekli astronot ve kozmonot gönderen kurumlara parayı bastırıp astronotunuzu uzaya gönderebilirsiniz. Bunun işaretleri de verildi. Anladığım kadarıyla Elon Musk’ın SpaceX şirketi ile görüşülmüş ve bir seferde uzaya 4 astronot götürebilen ‘Crew Dragon’ uzay aracı kullanılarak bir Türk vatandaşı uzaya gönderilecek. Dolayısı ile bu projeyi zaten olmuş bitmiş kabul edebiliriz. Elon Musk’a 55 milyon dolar verirseniz astronotunuzu uzaya götürür. Geriye bu kişiye verilecek Türkçe bir isim kaldı. Bu ismin Türkonot, Gökmen, Göktürk gibi bir isim olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Bence Türkonot iyi olabilir ama kişisel tercihim zaten dilimize yerleşmiş olan astronot kelimesi uygun.”