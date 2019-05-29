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Karasu Nehri çöplüğe döndü

Muş'ta Karasu Nehri, çevresindeki köy ve mahallelerde yaşayanların çöplerini attığı bir alana dönüştü. Nehirdeki kirliliğin sağlığı tehdit eder duruma geldiğini belirten vatandaşlar, soruna bir çözüm bulunmasını istedi.
Karasu Nehri çöplüğe döndü

Muş Ovası'nın 2'nci büyük nehri olan Karasu Nehri'ndeki kirlilik tehlike saçıyor. Kıyısı naylon ve çöp yığınına dönen nehir, insan ve hayvan sağlığını tehdit eder hale geldi. Çocukların serinlemek için girdikleri, hayvanların günlük su ihtiyaçlarını karşıladığı nehirde oluşan çöpler vatandaşların tepkisini çekiyor. Kısa bir süre önce yapılan değişiklikle Muş'a mahalle olarak bağlanan Yeşilce'nin muhtarı Mustafa İrfan Subaşı, "Mahallemizin yakınından akan ve meramızı ikiye bölen Karasu Nehri'ne vatandaşlar çöplerini atıyor. Hatta araçlarla başka mahallelerden gelenler bile çöp, naylonlarını nehire boşaltıyor. Köylüler tarafından atılan naylon poşet, bidonlar nehir suları tarafından getirilerek nehrin her iki tarafında birikiyor. Hayvanlarımız Karasu Nehri'nde günde en az 2 defa su içiyorlar, naylonu yiyen hayvanlarımız telef oluyor. Yaz aylarında serinlemek için suya giren çocuklarımızın hastalanma riski var" diye konuştu.

Mahallenin çobanı Ekrem Yılmaz ise, "Meramız Karasu kenarında bulunuyor. Her gün 180 hayvanı en az 2 defa su içirmek için çöplüğe dönüşen Karasu kıyısına getiriyorum. Hayvanlar burada hem su içiyor hem de otluyorlar. Zaman, zaman kıyıdaki naylon poşeti yiyen hayvanın telef olduğu da oluyor. İnsanları duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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