Karatenin yıldızları Demirel'i ziyaret etti

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Furkan Kaynar ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Etimesgut Belediyesi Gelişimspor Kulübü karatecileri Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ettiler.

Başkan Demirel, Kayseri'de düzenlenen turnuvada madalyaya uzanan U-14 Erkek Kata'da Tarık Koç, U-14 Kız Kata'da Damla Dörttepe, Yıldız Kız Kata'da Öykü Ecrin Demirci ve dünya şampiyonu Furkan Kaynar'ı başarılarından dolayı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.



Antrenör Tayfun Kaya'yı da tebrik eden Demirel, belediyenin yaptığı modern spor tesislerinin başarı çıtasını yukarılara çıkardığını söyledi.

Etimesgutlu karateciler, Eylül ayında İstanbul’da yapılacak olan Dünya Gençlik Ligi'nde ülkemizi etme hakkı kazandılar.

