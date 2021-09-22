Karavan tutkunlarının gözdesi oldu

Büyükşehir Belediyesi, Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl’de açtığı karavan parklar, kısa sürede karavan tutkunlarının gözde mekanı haline geldi.

Kurtboğazı Barajı’nda yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alana, Mavi Göl’de ise yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kurulan karavan parklar, karavanları olan vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Her bir karavana ait yeşil alan, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark imkanının yer aldığı karavan parklar; şehir kalabalığından uzaklaşarak doğa içerisinde konaklamak isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

KARAVAN TUTKUNLARINI MUTLU EDEN PROJE

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü karavan park projesine tam not veren Başkentli karavan tutkunları, Mavi Göl’ü çok beğendiklerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Mahmut Ayça: “Çok güzel olmuş, çok beğendik. Ankara için çok eksik olan bir şeydi. Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Böyle yerlerin Ankara’ya kazandırılmasını istiyoruz. Karavan sahibi olan biri olarak Ankara’da bulamadığımız yerlerdi. Hep yazın sahillere gidiyorduk ama Ankara’da maalesef bırakın Karavan Park’ı kamp yerine karavanımızı park edecek yer bile bulamıyorduk. Burası gerçekten muhteşem.”

İpek Ayça: “Böyle bir yer Ankara’ya kazandırıldığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, Ankara’da böyle doğal yerler bulmak çok zor. Bu şekilde güzel değerlendirilmesi çok hoşumuza gitti. Daha birkaç yerde daha yapılacağını duyduk ve çok sevindik. Karavanların ihtiyaç duyduğu su, elektrik tüm ihtiyaçlar var.

Tüm karavan sahiplerine tavsiye ediyorum.”

-Hakan Taşöz: “Gayet başarılı, Ankara için olumlu bir gelişme, ihtiyaç vardı. Şiddetle tavsiye ediyorum herkesin buraya gelmesini. Bu durum Ankara’da karavan turizminin geliştiğini gösteriyor.”

-Filiz Esetekin: “Çok güzel buldum burayı. Tertemiz, çimenler yemyeşil. Hiç çöp yok, gayet keyifli başladı tatilimiz. Tavsiye ederim. Instagram hesabımızdan Mansur Yavaş’ı etiketleyerek kendisine özellikle teşekkür ettim. Hafta içi yoğun çalışan insanlar olduğumuz için hafta sonu çok kısıtlı zamanımız oluyor. Uzak bir yere gitmeye her zaman fırsatımız olmuyor. Böyle yerlere yakınlarda ihtiyacımız vardı. Bu nedenle çok memnun kaldık.”

-Bora Esetekin: “Kesinlikle diğer insanlara da tavsiye ediyoruz. Çok beğendik, tertemiz. Tesis olarak da çok iyi durumda elektrik, su tüm imkanlar mevcut. Çok memnun kaldık.”