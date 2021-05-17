Karayalçın Meydanı hizmete hazır

Yenimahalle Belediyesi, Batıkent’in kurucularından olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’ın ismini verdiği Karayalçın Kent Meydanı’nda ki çalışmalarını tamamladı.

Batıkentlilerin sıklıkla uğradığı ve buluşma noktası haline gelen Karayalçın Kent Meydanı’nda pandemi süreci boyunca yenileme işlemini sürdüren Yenimahalle Belediyesi, yeşil alan, tören ve toplanma alanı başta olmak üzere tüm meydanı baştan aşağı yenileyerek vatandaşın kullanımına hazır hale getirdi.

Yenimahalle’den ilçeye simge meydan

Eski kent meydanına göre daha yeşil ve daha modern hale getirilmesi amacıyla yenileme çalışmalarına başlanan kent meydanında, ağaç ve bitki grubu sayısında büyük artış yapıldı. Yenimahalle sakinlerinin rahatı ve huzuru için tüm ayrıntılarıyla yeniden projelendirilen Karayalçın Kent Meydanı’nda; konser ve tören alanı, yaz akşamlarını keyfe dönüştürecek bir açık hava sinema gösterim alanı,süs havuzu, oturma alanları, yapraklı ve iğneli türlerde 500’e yakın ağaç, 600’ e yakın bitki ve çalı gurubu bulunuyor.

Bunun yanında 7 bin metrekare alanı kapsayan Karayalçın Kent Meydanı’nda resmi törenlerin yapıldığı Atatürk Anıtı da değiştirildi. Modern ışık sistemleri ile donatılan anıtın yanında meydanın farklı noktalarına vatandaşların keyifle fotoğraf çektirebilecekleri ve ışık sistemleri ile renklendirilmiş heykel grupları da yerleştirildi.

“Karayalçın tüm yerel yöneticilere örnek oldu”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sosyal donatı alanları, düzenli ve insan odaklı yapılaşması ile Batıkent bizim göz bebeğimizdir. İnsan odaklı belediyecilik anlayışının en güzel örneğini veren ve Batıkent’in kurulmasında gösterdiği emekle her yerel yöneticiye örnek olan Karayalçın’ın adını kent meydanımız da yaşatmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Pandemi süreci sonrasında yenileme çalışması yaptığımız Karayalçın Kent Meydanı’nın açılışını hep birlikte yapacağız” dedi.