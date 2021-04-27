  • BIST 1.387
  • Altın 469,544
  • Dolar 8,1859
  • Euro 9,8958
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

KARDEMİR dünyayı etkileyen salgına rağmen büyümeye devam etti

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olma özelliğine sahip Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretim ve satışta artış sağladı.
KARDEMİR dünyayı etkileyen salgına rağmen büyümeye devam etti

AA muhabirinin KARDEMİR yetkililerinden aldığı bilgilere göre, salgın koşulları nedeniyle üretim kısıtlaması yapılmasına rağmen 2020 yılında 2 milyon 574 bin ton sıvı çelik üretimine imza atılarak rekor kırıldı.

Geçen yıl yüksek fırınlar, çelikhane, sürekli dökümler, ray profil ve çubuk kangal haddehaneleri ile elektrik santralinde rekor üretimler gerçekleştiren KARDEMİR, aynı zamanda 434 milyon lira yatırım harcaması yaptı.

2016 yılında 2 bin 77, 2017'de 2 bin 295, 2018'de 2 bin 315 ve 2019'da 2 bin 184 ton esas ürün üretimi gerçekleştiren KARDEMİR, geçen yıl bu rakamı 2 bin 424 tona çıkarttı.

Esas ürün satışı da 2016 yılında 2 bin 64, 2017'de 2 bin 326, 2018'de 2 bin 199, 2019'da 2 bin 243 ve geçen yıl 2 bin 372 tonu buldu.

60,6 milyon net kar
KARDEMİR, 2020'yi, 7,52 milyar lira net satış geliri, 1,26 milyar lira FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) ve 60,6 milyon lira konsolide dönem net karıyla kapattı.

KARDEMİR, geçen yıl hem miktar hem de tutar bazında ihracatını artırarak, 7,3 bin ton ve 4 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk ve tek ray üreticisi KARDEMİR, demir yolu tekerleği başta olmak üzere ray, profil, kangal ve çubuk ürünleriyle Avrupa, Kuzey Afrika, Güney Amerika gibi önemli ihraç pazarlarına açıldı.

150 milyon dolarlık çevre yatırımı
Bağlı kuruluşlarıyla yaklaşık 4 bin 500 kişilik istihdam gücüne sahip KARDEMİR, iki etap halinde, 150 milyon dolarlı çevre yatırımı gerçekleştirdi, 50 milyon dolar tutarlı tamamlayıcı çevre yatırımları ise devam ediyor.

Çalışmalarını katma değeri yüksek otomotiv, savunma, demir yolu, imalat sanayilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik yürüten KARDEMİR, bu kapsamda, yaklaşık 45 milyon lira bütçeli 10 proje çalışmasını sürdürüyor.

KARDEMİR, Cumhuriyetin ikinci yüz yılında, ülke sanayi kuruluşları arasında en ön sıralarda yer alan dünya şirketi olma ve yüksek katma değerli ürün içeriği zengin 3,5 milyon ton çelik üretim hedefine emin adımlarla ilerliyor.

"KARDEMİR, her geçen yıl büyüyor"
Fabrikada örgütlü Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, AA muhabirine, ülkenin ilk ağır sanayisi KARDEMİR'in "fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anıldığını ve ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli yeri olduğunu söyledi.

KARDEMİR'in 3,5 milyon ton üretim hedefiyle ülkenin gururu olduğunu belirten Değirmenci, "KARDEMİR, 2023 hedeflerine koşar adım ilerlemektedir. KARDEMİR'in bugün savunma sanayisinden otomotive, raydan tren tekerine kadar yerli ve milli birçok ürünü üretmesinden onur ve gurur duyuyoruz. KARDEMİR, her geçen yıl büyüyor ve ülkeye daha çok katma değer kazandırıyor." diye konuştu.

Değirmenci, "KARDEMİR'in bu başarısında hiç şüphesiz ki işçinin emek ve alın teri, yönetimin katkısı ve öngörüsü vardır. Salgına rağmen büyüyen KARDEMİR'e omuz veren başta işçilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar Fed'i bekliyor27 Nisan 2021 Salı 10:37
  • Dolar yatay başladı27 Nisan 2021 Salı 09:37
  • Altında 'Fed' sakinliği27 Nisan 2021 Salı 09:18
  • THY 'tam kapanma' sürecinde yurt içi bilet değişiklik taleplerini ücretsiz gerçekleştirecek27 Nisan 2021 Salı 09:15
  • Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr27 Nisan 2021 Salı 09:14
  • Arı sütü, poleni ve arı ekmeğinde katkı maddesi kullanılamayacak26 Nisan 2021 Pazartesi 14:43
  • THY, Ukrayna'dan Dalaman'a direkt uçuş başlatacak26 Nisan 2021 Pazartesi 14:43
  • İTO Başkanı Avdagiç’ten işletmeler için "iki ayaklı" kredi desteği talebi26 Nisan 2021 Pazartesi 14:42
  • Hobi olarak başladılar, 20 ülkeye 'ok gövdesi' ihraç ediyorlar26 Nisan 2021 Pazartesi 14:42
  • Küresel rüzgar enerjisi kurulum maliyetlerinin 2050'ye kadar yarıya düşmesi bekleniyor26 Nisan 2021 Pazartesi 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti