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KARDEMİR'den satış duyurusu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca, inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satışının programlandığı bildirildi.
KARDEMİR'den satış duyurusu

KARDEMİR'in Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, satış prosedürüne göre, 2021 nisan-haziran döneminde fiyat listeleri üzerinden ürün satışının programlandığı belirtildi.

Mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nervürlü inşaat demiri 142 bin, 42 bin 600 ve 99 bin 400 ton, profil 107 bin, 32 bin 100 ve 74 bin 900 ton, kangal-çubuk 137 bin, 41 bin 100 ve 95 bin 900 ton, kütük 167 bin, 50 bin 100 ve 116 bin 900 ton ürün satışı programlanmıştır. Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösterir listeyle 31 Mart Çarşamba günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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