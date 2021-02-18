Kardeş ülke belediye başkanları Mamak’ta

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye Belediyeler Birliği’nin misafiri olan Bosna-Hersek, Azerbeycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, olmak üzere yaklaşık 20 ülkeden yerli ve yabancı belediye başkanlarını Mamak’ta ağırladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yunus Emre Kardeşliği Programı kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği’nin misafiri olan Bosna-Hersek, Azerbeycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Malatya Büyükşehir ve Kastamonu olmak üzere yaklaşık 20 ülkeden yerli ve yabancı belediye başkanlarını Mamak’ta ağırladı. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkan 2.Vekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Mamak’a gelen heyeti makamda ağırlayan Köse, ardından heyete belediye meclis salonunda 23 aylık hizmet döneminde hayata geçirdiği fiziki ve sosyal projelerin sunumunu yaptı.

Sözümüz Yunus, Özümüz Yunus olmalı

Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı dolayısıyla, UNESCO tarafından, 2021 yılının “Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Köse, “Dünyaya kavga etmek için değil, sevmek ve sevilmek için geldiğine inanan Yunus Emre, görevinin gönül yapmak olduğunu söylemiş ve ömrü boyunca da insanlara bunu aşılamaya çalışmıştır. Hem yaşadığı devre hem de çağlar ötesine ışık tutan bu insanlar bir gün ölüp gitse de fikirleri ve eserleriyle milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmiştir. Bugün burada Bosna’dan, Makedonya’dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Azerbeycan’dan belediye başkanlarımız oldu. Hepsini ağırlamak bizim için mutluluk.

Maksat dostlukları genişletmek, dostlukları arttırmak. Sözümüz Yunus, Özümüz Yunus olmalı. İnşallah gönül coğrafyamızdaki kardeş belediyelerimizle beraber geleceği daha güzele, daha doğruya, daha iyiye doğru inşa etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye özellikle son 20 yılda çok daha farklı bir konuma geldi. Dolayısıyla güçlü Türkiye, çevresindeki ülkelerle beraber, insanlarla beraber daha da güçlenecektir. Ziyaretlerinden dolayı başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vefatının 700'üncü seneyi devriyesinde Gönül Sultanımız Yunus Emre'yi rahmetle, minnetle yad ediyorum” dedi. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkan 2.Vekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, misafirperverliklerinden dolayı Köse’ye teşekkür ederek, “’Yunus diyor ki gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.’ tanış olmaya geldik. Gerek Azerbeycan’dan gerek Bosna-Hersek’ten gerek Makedonya’dan gerekse Kuzey Kıbrıs’tan belediye başkanlarımızla değerli Mamak Belediye Başkanımızın misafiri olduk. Mamak’ta yapılan çalışmaları diğer belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte gördük, izledik. Özellikle vatandaşa dokunma noktasında sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında güzel işler yaptığını gördük. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi noktasında güzel projelerini gördüm. Bu projelerin Mamaklı hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.