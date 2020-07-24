  • BIST 118.501
  • Altın 416,280
  • Dolar 6,8410
  • Euro 7,9420
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

Kardeş ülkeye hijyen desteği    

Dost ve kardeş ülkelerle iş birliği içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan’dan sonra Özbekistan’a da dezenfektan ve maske desteğinde bulundu.
Kardeş ülkeye hijyen desteği    

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Başkent’in her noktasında maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu süreçte kardeş ülkelere de yardım elini uzattı.
   
Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden gelen yardım taleplerine kayıtsız kalmadıklarını ve ilk olarak salgının artış gösterdiği Kazakistan’a 20 bin maske ve 12 bin el dezenfektanını gönderdiklerini belirten Başkan Yavaş, “Küresel ölçekte dayanışmayı sürdürerek bugünleri aşacağız” dedi. COVID-19 nedeniyle zor günler geçiren kardeş ülkelere yardımların devam edeceğini vurgulayan Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, “Özbekistan’a destek olmak için Özbekistan Büyükelçiliği aracılığıyla dezenfektan ve maske gönderdik. Dayanışma ile bu zor günleri atlatacağımızı biliyor, Özbek kardeşlerimize Ankara’mızdan selamlarımızı gönderiyorum” değerlendirmesinde bulundu. 

ihs_1182.jpg

TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN SONRA BALKAN ÜLKELERİNE DE HİJYEN YARDIMI
    
Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda Özbekistan’a ise 252 bin adet maske ve 5 bin litre el dezenfektanından oluşan hijyen paketleri hazırladı.
    
Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, “Belediyemiz aracılığıyla Özbekistan’ın talebiyle maske ve dezenfektan yardımı yapıyoruz. Kardeş ülkelerimizde pandeminin artış göstermesi sebebiyle böyle bir yardım planlaması yaptık. Maske ve el dezenfektanlarını Özbekistan Büyükelçiliğinden gelen yetkililere teslim ettik. Gelen talepler doğrultusunda da yardımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kısa süre içinde Kırgızistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine de hijyen yardımlarını gönderecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediyesinden örnek proje23 Temmuz 2020 Perşembe 09:31
  • Acılı günde destek23 Temmuz 2020 Perşembe 09:28
  • Yeni nesil semt pazarı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:27
  • Gölbaşı Belediyesi kanalların onarımını tamamladı22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:49
  • Site başkanlarından Yaşar’a ziyaret22 Temmuz 2020 Çarşamba 04:54
  • Aile Sağlığı Merkezi Yeni Yüzüyle Hizmete Hazır22 Temmuz 2020 Çarşamba 03:51
  • Keçiören’de anıldı22 Temmuz 2020 Çarşamba 01:49
  • Kurtboğazı ışıl ışıl22 Temmuz 2020 Çarşamba 00:48
  • Gölbaşı Belediyesi Zor Zamanınızda Yanınızda21 Temmuz 2020 Salı 11:01
  • Ankara'da belediye otobüsünde 'yer' kavgası21 Temmuz 2020 Salı 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti