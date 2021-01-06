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Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

ORDU'nun Kumru ilçesinde kardeşi Erdal ile yengesi Emine Batır'ı tabancayla vurarak öldüren Hikmet Erhan Batır, tutuklandı.
Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Hikmet Erhan Batır ile kardeşi Erdal Batır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyi evden aldığı tabancayla kardeşi Erhan Batır'a ve araya girmeye çalışan yengesi Emine Batır'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği karı-koca yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içerisinde yerde yatan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olay sonrası teslim olan Hikmet Erhan Batır ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kumru İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Hikmet Erhan Batır, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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