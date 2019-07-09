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Kardeşini domuz sanıp öldürdü

Tarlasına giren domuzlar nedeniyle nöbet tutan şahıs çalılardan gelen hışırtıyı domuz sanınca av tüfeğiyle ateş edince kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu’nun ölümüne neden oldu.
Kardeşini domuz sanıp öldürdü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı İskenderli köyünde tarlasına zarar veren domuzlar nedeniyle nöbet tutan Cengiz Pamukçuoğlu, çalılıklardan gelen hışırtıyı domuz zannederek av tüfeği ile ateş etti. Saçmalar, yanına gelen kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu’na isabet etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Şengül Pamukçuoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Haber verilmesiyle gelen jandarma ekipleri, ağabey Cengiz Pamukçuoğlu’nu gözaltına aldı. Şengül Pamukçuoğlu’nun cesedi ise otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağabeyiyle birlikte kalan Şengül Pamukçuoğlu’nun ağabeyine haber vermeden mantar toplamaya gittiği ve ormanlık alandan eve dönerken olayın gerçekleştiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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