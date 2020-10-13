  • BIST 1.178
  • Altın 488,316
  • Dolar 7,8880
  • Euro 9,2982
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Kardeşinin şehit düştüğü mevziyi ziyaret eden kaymakam duygusal anlar yaşadı

Siirt'in Kurtalan ilçesi Kaymakamı Aydın, 23 yıl önce ağabeyinin şehit düştüğü Van'ın Başkale ilçesindeki karakolun bulunduğu alanda duygusal anlar yaşadı.
Kardeşinin şehit düştüğü mevziyi ziyaret eden kaymakam duygusal anlar yaşadı

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 1997'de PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada ağabeyi Jandarma Uzman Çavuş Kerem Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgeye geldi. 

İran sınırındaki Akçalı Jandarma Karakolu'nun bulunduğu bölgede, silah arkadaşlarıyla terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele veren ağabeyinin şehit olduğu 10 numaralı mevziyi ziyaret eden Aydın, burada duygusal anlar yaşadı.

Aynı çatışmada şehit düşen güvenlik korucularından Fariz Yalçın'ın çocuklarından yaşananları dinleyen Aydın, güvenlik güçleriyle fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Kaymakam Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bölgeye terörün yerine huzurun geldiğini söyledi.

"Bugün bu topraklarda terör yok"
Ağabeyinin de aralarında bulunduğu askerlerin teröristlere karşı kahramanca mücadele ettiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Cumayı cumartesi gününe bağlayan gecede göğüs göğüse çarpışan ağabeyimin de aralarında olduğu 7 askerimiz ve 2 güvenlik korucumuz burada şehit oldu. 1997'de 200 kişilik terörist grubunun saldırdığı bu topraklarda bugün silahsız bir şekilde, mevzilerde, vatan mücadelesinin verildiği yerde incelemelerde bulunuyorum.

Bugün bu topraklarda terör yok. Akçalı köyüne baktığımda tarım, hayvancılık yapılan, sularının aktığı, insanlarının mutlu olduğu bir yer görüyorum. 90'lı yıllarda buralarda terör, korku vardı. Bugün devletimizin gösterdiği terörle mücadele iradesiyle teröristler buralardan silindi. Bugün bu topraklarda huzur var."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şentop'tan açıklama: Berberoğlu TBMM'ye dönecek mi?13 Ekim 2020 Salı 12:27
  • İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı13 Ekim 2020 Salı 11:49
  • Kardeşinin şehit düştüğü mevziyi ziyaret eden kaymakam duygusal anlar yaşadı13 Ekim 2020 Salı 11:48
  • Helenistik döneme ait mozaik panoyu satamadan yakalandılar13 Ekim 2020 Salı 11:45
  • 4 kadının darbettiği kadın: Bize niye husumetleri var bilmiyoruz13 Ekim 2020 Salı 11:44
  • Gamze bıçaklanmış olarak ölü bulundu; 4 gözaltı 13 Ekim 2020 Salı 11:42
  • İrem'i kaçırarak fuhşa zorladığı iddia edilen çift, adliyede13 Ekim 2020 Salı 11:42
  • İstanbul'da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı13 Ekim 2020 Salı 11:39
  • Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı13 Ekim 2020 Salı 11:37
  • 'Turizmin başkentinde' sezon uzuyor13 Ekim 2020 Salı 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti